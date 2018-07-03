Стимуляція мозку електричним струмом скорочує жагу до насильства – Newsweek

Вчені допускають, що проблему злочинності і насильства можна вирішити медичним способом.

Міжнародна група вчених встановила, що за допомогою електричної стимуляції префронтальної кори головного мозку можна більш ніж на половину скоротити бажання людини вдаватися до насильства. За допомогою безпечної техніки, відомої як транскраніальна пряма стимуляція, дослідники навіть змогли добитися зміни у поглядах. Піддослідні вже після 20 хвилин дуже слабких ударів током в мозок почали вважати, що фізична розправа і сексуальне насильство – це морально неприйнятно, пише Newsweek.

«Здатність маніпулювати такими складними і фундаментальними аспектами людського мислення і поведінки за допомогою зовнішнього впливу буде мати величезні соціальні, етичні, і може навіть юридичні наслідки», - вважає професор неврології зі Школи медицини Університету Пенсильванії Рой Гамільтон, який виступив автором нового дослідження.

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На думку його команди, відкриття пропонує новий підхід до насильницької злочинності з позиції медицини. Цей аспект часто відкидався у минулому.

Для проведення свого дослідження вчені зібрали 80 здорових добровольців і поділили їх на дві групи. Учасники першої з них проходили процедуру електричної стимуляції головного мозку впродовж 20 хвилин. А ті, хто потрапили в другу, - отримували «плацебо», тобто слабкий розряд впродовж 30 секунд і все. Ніхто з учасників експерименту не знав, в якій групі опинився. Електростимуляція була направлена на конкретну ділянку мозку, відому як префронтальна кора. Раніше вчені визначили, що люди, схильні до насильства, мають певні дефіцити в цій частині мозку. Після стимуляції дослідники пропонували учасникам експерименту два гіпотетичні сценарії, один з яких передбачав фізичний напад, а інший – сексуальне насильство. Добровольцям пропонували оцінити за шкалою від 1 до 10 вірогідність того, що вони наважаться на поведінку, описану в сценаріях, а також вказати, наскільки морально неправильною вони вважають таку поведінку.

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Таким чином, вчені встановили, що у тих, хто дійсно проходив електричну стимуляцію мозку, демонструють скорочення інтересу до фізичного і сексуального насильства на 47% і 70% відповідно. Також стимуляція збільшила їхнє переконання, що насильницька поведінка морально неправильна.

Важливо зауважити, що це лише одне подібне дослідження. Але результати все одно неймовірні, тому що вони вказують на те, що просте біологічне втручання може ефективно приборкати насильницьку поведінку людей.