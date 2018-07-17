Google загрожує ще один рекордний штраф від ЄС

ЄК може озвучити рішення в одній з найважливіших антимонопольних справ проти Google вже цього тижня.

Європейська комісія у середу може оголосити рішення за антимонопольною справою проти Google, пов'язану з домінуванням своєї ОС Android для мобільних гаджетів.

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Про це повідомляє Reuters. Як зазначається, лише рік тому ЄК стягнула з Google рекордний штраф в 2,4 мільярда євро за зловживання своїм становищем на ринку пошукових систем.

За словами знайомих зі сферою джерел, сума нового штрафу може перевищити рекорд минулого року, оскільки справа Android є більш широкою.

Зазначається, що рішення по Android є найважливішим у трійці антимонопольних справ проти Google, яка займає домінуюче положення на ринку мобільних додатків. Близько 90% завантажень на пристрої на базі Android в Європі здійснюється через Play Store від Google.

На думку регуляторних органів ЄС, Google підминає під себе ринок, примушуючи або або схиляючи виробників смартфонів встановлювати на пристрої продукти Google, такі як Google Search, Play Store і google Chrome.