У світі спостерігають найдовше у ХХІ столітті місячне затемнення (онлайн трансляція)

Місяць буде не просто повним, але також і «кривавим» через ефект від сонячного світла.

Сьогодні в Україні можна буде побачити повне місячне затемнення століття, яке, за підрахунками вчених, стане найдовшим у ХХІ столітті.

В Україні можна буде спостерігати майже за всіма фазами цьогорічного затемнення. Місяць почне поступово ховатися за тінню Землі вже о 20:14. Часткове затемнення почнеться в 21:24, а повне - о 22:30. Саме тоді супутник Землі стане червоним. Повністю весь процес закінчиться о 02:28.

Для того, аби спостерігати за затемненням, не обов’язково мати додаткове обладнання, потрібно лише, щоб небо було малохмарним. Місяць буде не просто повним, але також і «кривавим» через ефект від сонячного світла. Також можна буде побачити Марс, який наблизиться до Землі. Щоправда, він буде на вигляд не більшим, ніж яскрава зоря, зазначають науковці. Тому для того, аби краще його роздивитися, необхідний телескоп. Наступні менш тривалі місячні затемнення, за даними НАСА США, можна очікувати 21 січня та 16 липня 2019 року, 10 січня, 5 червня і 5 липня 2020 року та 30 листопада 2020 року.