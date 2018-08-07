Сонячне затемнення 11 серпня: де дивитися та яким воно буде

Протягом року на Землі може відбуватися від 2 до 5 сонячних затемнень, і 2018 рік порадує землян вже третім таким явищем.

Субота, 11 серпня, порадує людей на Землі третім і останнім у цьому році частковим сонячним затемненням.

Сонячне затемнення – це дивовижне астрономічне явище, коли Місяць частково або повністю закриває Сонце для спостерігачів із Землі. Останнє повне затемнення земляни бачили 21 серпня 2017 року – тоді Місяць закрив сонячний диск на 100%. При частковому затемненні Місяць закриває лише частину Сонця.

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Протягом року на Землі може відбуватися від 2 до 5 сонячних затемнень. У 2018 році люди в деяких частинах планети бачили вже два затемнення – 15 лютого і в п'ятницю 13 липня. І ось 11 серпня відбудеться третє і останнє в 2018 році сонячне затемнення.

Але, враховуючи особливості орбіт і розміщення небесних тіл (Сонця, Землі й Місяця), не всі жителі планети можуть в реальному часі бачити це вражаюче видовище. Відбувається так тому, що при частковому затемненні центр тіні місяця «промахується» повз Землю (проходить по дотичній) - ось чому немає регіону з повним затемненням. Хитрість часткових затемнень полягає в тому, що Сонце знаходиться ближче всього до горизонту в точці найбільшого затемнення. Саме тому області, де ви бачите часткове затемнення, мають тенденцію знаходитися поблизу полюсів.

Наприклад, сонячне затемнення 15 лютого можна було побачити в деяких частинах Антарктиди, Атлантичного океану і на півдні Південної Америки. А друге затемнення (13 липня) можна було побачити в океані між Австралією і Антарктидою. Загалом, у 2018 році побачити сонячне затемнення найбільше щастило лише незначній кількості людей в Південній півкулі і місцевим пінгвінам.

Але затемнення 11 серпня 2018 року буде іншим. Побачити його в реальному часі пощастить мешканцям Північної півкулі – а саме Монголії, Казахстану і північного сходу Китаю, а також тим, хто проживає в Скандинавії, Естонії і Латвії, Гренландії, північно-східної частини Росії і в північній частині Канади (Канадський Арктичний архіпелаг). А коли Сонце буде заходити, затемнення побачать ще й на Корейському півострові. Проте українцям не пощастило - на жаль, сонячне затемнення і в цей раз не можна буде побачити в Києві.

Але якщо раптом ви опинитеся в регіоні, де сонячне затемнення 11 серпня буде видно, і ви збираєтеся його спостерігати - обов'язково використовуйте спеціальні захисні пристосування, щоб не спалити собі очі.

І так, сонячне затемнення 11 серпня триватиме з 11:02 до 14:30, а його пік очікується о 12:46 (усе це за київським часом). Це буде часткове затемнення 155-го саросу. Для тих, хто не в курсі, саросом називають інтервал часу, що складається з 223 синодичних місяців (в астрономії це проміжок часу від одного молодика до іншого), по закінченню якого затемнення Місяця і Сонця приблизно повторюються в колишньому порядку. Простіше кажучи, сарос – це період повторюваності сонячних і місячних затемнень.

Таким чином, затемнення 11 серпня буде повторенням через сарос часткового сонячного затемнення, яке спостерігалося 31 липня 2000 року. А ось наступне часткове затемнення даного саросу очікується вже 21 серпня 2036 року.

Сонячні затемнення протягом багатьох століть лякали більшість людей, оскільки їх вважали провісником катастроф і нещасть. І досі багато астрологів, езотериків та інших любителів містики лякають вразливих людей негативними передбаченнями і прогнозами на кілька днів до і після затемнень.

Зараз сонячні затемнення є швидше грандіозним безкоштовним шоу, яке людям організовує сам Всесвіт.