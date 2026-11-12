На дні Середземного моря виявили 1300 кіл: вчені запропонували теорії їхнього походження

Через 15 років після їхнього виявлення вчені досі не можуть точно з’ясувати, як вони утворилися.

Біля берегів Корсики на дні Середземного моря виявили понад 1300 майже ідеально круглих утворень. Вчені досі сперечаються щодо їхнього походження.

Вперше незвичайні об’єкти помітили у 2011 році під час експедиції з вивчення морського дна. За допомогою гідролокатора вчені отримали зображення морського дна, на яких замість звичних піщаних і кам’янистих ділянок з’явилися правильні круглі структури з темними плямами в центрі, пише Focus.

Спочатку дослідникам вдалося виявити лише кілька десятків таких утворень. Однак подальший аналіз показав, що їхня кількість перевищує 1300. Вони займають площу в кілька квадратних кілометрів і розташовані на глибині 105–125 м.

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Наступні експедиції дали змогу вченим детальніше розглянути ці структури. Дайвери встановили, що в центрі кожного кола знаходиться купол із червоних вапняних водоростей. Навколо нього розташована світла зона осаду, а зовнішнє кільце складається, зокрема, з невеликих вапнякових утворень, відомих як родоліти.

Отже, йдеться не просто про круглі заглиблення в морському дні, а про складні біологічні структури. Вони слугують середовищем існування для губок, коралів, безхребетних і різних видів риб.

Що кажуть вчені

Одна з основних гіпотез пов’язує походження цих утворень з останнім льодовиковим максимумом, який стався близько 21 тис. років тому. У той період рівень Середземного моря був значно нижчим за сучасний, тому ділянки, які сьогодні знаходяться на глибині понад 100 м, розташовувалися набагато ближче до поверхні.

Це створювало сприятливі умови для росту червоних вапняних водоростей, яким необхідне сонячне світло. Пізніше, у міру потепління клімату та танення льодовиків, рівень моря почав підвищуватися, а колишні колонії водоростей поступово опинилися на глибині.

Під час експедиції 2020 року вчені зібрали зразки з центральних частин утворень. Радіовуглецеве датування показало, що найдавніший досліджений матеріал датується приблизно періодом 21 тис. років тому.

Згідно з однією з версій, приблизно через 8 тис. років, коли рівень моря стабілізувався, розпочався новий етап формування структур. Фрагменти стародавніх утворень і родоліти поступово накопичувалися навколо центральних залишків, утворюючи характерні круглі кільця. Втім, поки що це лише гіпотеза, а не остаточно встановлений механізм їхнього виникнення.

Круги могли з’явитися через американські бомби

У 2024 році дослідники Марк Верлак і Шарль-Франсуа Будуреск запропонували альтернативне пояснення загадкових утворень.

Вони припустили, що кола можуть бути пов’язані з американськими авіабомбами, які скидали в море літаки, що поверталися з бойових вильотів над Європою у 1943–1945 роках. У той період біля Корсики розташовувалися американські авіабази, а невикористані боєприпаси могли потрапляти в прибережні води.

Згідно з цією версією, деякі структури могли утворитися на місцях падіння або вибухів бомб, а згодом заселитися морськими організмами. Таким чином, їхнє походження може бути не давньою геологічною чи біологічною подією, а результатом діяльності людини у відносно недалекому минулому.

Однак ця теорія також поки що не отримала остаточного підтвердження.

Чому вчені закликають захистити цей район

Незалежно від того, як саме з’явилися загадкові кола, дослідження показали, що ця ділянка Середземного моря є цінною екосистемою. Тут мешкають численні морські організми, зокрема рідкісні корали та безхребетні.

Однією з головних загроз для цих утворень залишається судноплавство. Якорі великих суден можуть пошкодити крихкі вапнякові структури, на формування яких, можливо, пішли тисячі років.

Частина виявлених об’єктів уже знаходиться на території морського природного парку Кап-Корс та Агріат. Вчені вважають, що охорону необхідно поширити й на решту ділянок, щоб зберегти цю незвичайну підводну екосистему.

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