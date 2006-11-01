Чому зупинено рух метро в Києві

О 19.06 зупинено поїзди київського метрополітену на Святошинсько-Броварській лінії через пошкодження контактної рейки на перегоні між станціями “Гідропарк” і “Лівобережна”.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби метрополітену Олександр СУББОТІН.

Причини пошкодження поки не встановлено.

О.СУББОТІН також сказав, що поки не відомо, коли буде відновлено рух поїздів.