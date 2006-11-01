Чому зупинено рух метро в Києві
20:14, 01 листопада 2006Наука та IT
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Між Гідропарком і Лівобережною пошкоджена контактна рейка
О 19.06 зупинено поїзди київського метрополітену на Святошинсько-Броварській лінії через пошкодження контактної рейки на перегоні між станціями “Гідропарк” і “Лівобережна”.
Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби метрополітену Олександр СУББОТІН.
Причини пошкодження поки не встановлено.
О.СУББОТІН також сказав, що поки не відомо, коли буде відновлено рух поїздів.
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