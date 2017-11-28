Секс-ляльки і роботи-тварини: вчені передбачили появу нової сексуальної орієнтацію

Канадські вчені зробили висновок, що в майбутньому збільшиться кількість людей, які буду надавати перевагу займатися любов'ю з секс-роботами або використовувати для цього віртуальну реальність.

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Дослідники констатують, що ера занурення у віртуальний секс вже настала. А так як технології в цьому напрямку стрімко розвиваються, то все більше користувачів будуть їх застосовувати і з'явиться цілий прошарок так званих цифросексуалів – людей, для яких секс неможливий без цифрових технологій. Такі люди будуть віддавати перевагу секс-роботам і доповненій реальності. При цьому роботи зможуть повною мірою задовольнити ті секс-потреби, на які більшість людей піти не готові, пише Daily Mail.

Дослідники виділяють дві хвилі цифросексуальності. Перша – коли технології стало можна використовувати для задоволення сексуальних потреб з іншими людьми. Для цих цілей використовувалися як месенджери і програми відеозв'язку, так і технології, призначені спеціально для сексу на відстані. Тепер настала пора другої хвилі, пише "Газета.Ru".

Дослідники пророкують навіть поява роботів-тварин для людей, які відчувають потяг до тварин. Психотерапевти повинні бути готові до напливу клієнтів, що відносять себе до цифросексуалів, вважають автори роботи.

Серед проблем, з якими можуть зіткнутися цифросексуали, дослідники виділяють почуття провини і сорому за свої пристрасті, погіршення відносин з партнером-чоловіком аж до розставання або розлучення, зниження сексуального інтересу до інших людей. Крім того, секс-роботи – дороге задоволення, яке може залишити цифросексуалів в боргах.

Тим не менш, цифросексуальність може приносити певну користь, дозволяючи задовольняти сексуальні потреби людей, які не можуть знайти партнера або ж зіткнулися в минулому з сексуальним насильством.