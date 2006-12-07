Школярам заборонили знімати порнофільми на мобільні телефони

Міністерство освіти Греції видало указ, згідно з яким місцевим школярам заборонено приносити до навчальних закладів мобільні телефони. Поштовхом для заборони став гучний скандал, коли в розпорядження ЗМІ потрапив відеозапис згвалтування в одній із шкіл, зроблений за допомогою камерофона, повідомляє AFP.

Після інциденту із згвалтуванням грецьке телебачення продемонструвало кілька інших відеороликів з життя місцевих школярів, на яких були записані як сексуальні сцени, так і масові бійки. Психологи, які працюють на міністерство освіти Греції, заявили, що фільмування бійок і сексуальних сцен спонукає тінейджерів до порушення порядку.

Після такого висновку експертів чиновники вирішили заборонити носити стільникові телефони в школах Греції. Учень може узяти собою телефон тільки за умови, що апарат буде вимкнений. Нові обмеження стосуються і вчителів, яким у разі порушення правил загрожує дисциплінарне стягнення.

Чи збираються грецькі освітяни забороняти компактні цифрові камери, здатні записувати відеоролики з набагато кращою якістю, ніж мобільні телефони, наразі не повідомляється.

Лента.ру