Кращі IT-компанії України

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) спільно з газетою «Channel Partner Україна» провела конкурс «Ukrainian IT-Channel Award 2010», який покликаний відзначити внесок компаній – учасниць українського каналу виробництва і постачання ІТ-товарів і послуг для розвитку українського ІТ-ринку в 2010 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор АПІТУ Юрій ПЕРОГАНІЧ.

За підсумками голосування учасників ринку журі визначило дев`ять переможців у різних номінаціях.

У номінації "Вендор апаратного забезпечення" до трійки лідерів увійшли компанії Hewlett-Packard, «OKI Юроп Лімітед» і «Самсунг», кращим вендором апаратного забезпечення 2010 року визнане Представництво «OKI Юроп Лімітед».

У номінації "Вендор програмного забезпечення" кращими названі компанії Adobe, «Лабораторія Касперського» і «Майкрософт Україна», а переможцем номінації стала компанія «Майкрософт Україна».

У номінації "Дистриб`ютор апаратного забезпечення" призові місця зайняли компанії ERC, MTI і «Південь-Контракт», при цьому кращим дистриб`ютором апаратного забезпечення визнана компанія МТI.

У номінації "Дистриб`ютор програмного забезпечення" найвищі оцінки журі одержали компанії «Софтпром» і «Бакотек», переможцем стала компанія "Софтпром".

У номінації "Роздрібна компанія" кращими визнані мережі Comfy, «Фокстрот» і «Ельдорадо», при цьому кращою роздрібною компанією визнана компанія Comfy.

У номінації "Роздрібна компанія (онлайн)" лідирували компанії Fotos.ua, Rozetka.ua, Sokol.ua, абсолютним лідером став інтернет-магазин "Rozetka.ua".

У номінації "Системний інтегратор" призові місця зайняли компанії BMS Consulting і "Інком", переможцем же визнана компанія "Інком".

У номінації "Сервісний центр" кращими визнані компанії MTI, ERC і F1 Center, переможцем став сервісний центр компанії МТI.

У номінації "Відкриття року" до трійки лідерів увійшли компанії ColorWay, Lenovo, Moyo. Найбільш динамічною компанією 2010 року визнана компанія Lenovo.

Довідка УНІАН. Асоціація підприємств інформаційних технологій України включає 55 компаній, серед яких найбільші українські виробники комп`ютерної техніки, дистриб`ютори, роздрібні мережі, системні інтегратори, представництва зарубіжних виробників. Асоціація представляє перед державними органами і захищає інтереси своїх членів, розробляє і лобіює ухвалення законодавства на користь розвитку ринку ІТ-продукції, формує і поширює основи ділової етики в діяльності ІТ-компаний, проводить маркетингові дослідження, сприяє неформальному спілкуванню і обміну інформацією між членами асоціації.