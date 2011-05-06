Wall Street Journal запускає сайт за зразком WikiLeaks

Американська газета Wall Street Journal у четвер запустила інтернет-сайт, який спеціалізуватиметься на витоках секретної інформації про шахрайство і зловживання, здійснені в різних сферах.

«Якщо ви маєте в своєму розпорядженні контракти, листування, електронні листи, фінансову звітність або бази даних приватних компаній, державних установ і громадських організацій, ви можете надіслати їх нам, скориставшись сервісом SafeHouse», - мовиться в повідомленні видання.

Ресурсом, який розміщується на сервері газети, безпосередньо керуватиме редакція видання. Як повідомляється в заяві, новий сервіс був розроблений, щоб захистити інформаторів, які воліють залишатися з тіні.

«Ми готові приймати інформацію в будь-якому форматі - як текстові файли, так і аудіозаписи чи фотографії», - зазначено також в повідомленні Wall Street Journal.