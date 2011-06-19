Перший в світі літак на біопаливі перетнув Атлантику

Перший у світі літак, заправлений екологічно чистим паливом, зробив трансатлантичний переліт. Про це повідомляється в прес-релізі компанії-виробника судна Honeywell International. Літак піднявся в повітря з аеропорту м.Моррістаун, штат Нью-Джерсі, і приземлився в Парижі через сім годин.

Баки літака були заправлені сумішшю, яка була рівними пропорціями палива на основі рижійної олії та авіапалива на основі нафти, яке виготовляє Honeywell International.

Наразі асортиментний ряд компанії складають кілька видів біопалива на основі рижію (Camelina sativa, родина Хрестоцвітих), ятрофи (Jatropha, родина Молочайні) і водоростей.

Перший комерційний авіарейс літака на біопаливі, нагадує РосБізнесКонсалтинг, відбувся 2008 р. Власником судна виступила британська авіакомпанія Virgin Atlantic Airways Ltd. Перший літак, баки якого були заповнені 100% паливом на основі водоростей, був представлений на Міжнародному авіасалоні в Німеччині в 2010 р.