Apple представила новий iMac, Air iPad 2, iPad mini 3 і OS Yosemite

Він поставляється з чотирьохядерним процесором IntelCore i5 з тактовою частотою 3,5 ГГц. Опція збирання під замовлення може включати чотириядерний процесор IntelCore i7 з тактовою частотою 4 ГГц. Також новий iMac вбудовуються найпотужніші в історії моделі графічні процесори AMD Radeon R9 M290x і AMD Radeon R9 M295x.

iPad Air 2

Корпус Air iPad 2 став тоншим, тепер його товщина - 6,1 мм. В новий планшет вбудований сканер відбитків пальців Touch ID, який вперше з'явився в минулому році в iPhone 5S.

Читайте такожApple представила Air iPad 2, iPad Mini 3 і новий iMac (цифри та характеристики)Змінився також дизайн динаміків - вбудовані колонки отримали один ряд отворів замість двох, як в iPhone 6. Також у планшета значно зросла продуктивність - він працює на 40% швидше, а прискорення графіки склало 2,5 рази в порівнянні з попередньою моделлю. Час роботи в автономному режимі залишився тим само - 10 годин.

iPad mini 3

Модель третього покоління має 7,9-дюймовий дисплей і сканер відбитків пальців Touch ID. У всьому іншому він повністю повторює Air iPad другого покоління.