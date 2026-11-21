Це найбільше з усіх поховань хунну, які коли-небудь було виявлено в Монголії.

Археологи в Монголії виявили грандіозну гробницю віком близько 2000 років: її довжина становить близько 73 метрів, а всередині знайдено безліч цінних артефактів. Про це пише The Daily Galaxy.

Серед 413 виявлених предметів - нефритові прикраси китайського виготовлення, срібні вироби в корейському стилі та скляна посудина, яку, можливо, привезли з самої Римської імперії.

Гробниця розташована в Дурліг-Нарсі - стародавньому некрополі у східній Монголії, який колись використовували хунну. Цей могутній народ протягом століть, починаючи приблизно з III століття до н. е., домінував на великій території регіону. Поховання датується кінцем I або початком II століття н. е. - періодом, коли вплив хунну почав слабшати.

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Це найбільше з усіх коли-небудь виявлених у Монголії поховань хунну. Його незвичайна конструкція та багатий вміст дають змогу по-новому поглянути на те, як хунну ховали представників своєї еліти та підтримували зв’язки з віддаленими цивілізаціями.

Глибоке поховання

Зазначається, що розкопки розпочалися у 2023 році в рамках спільного проєкту Національного музею Кореї, Інституту археології Академії наук Монголії та Національного музею Монголії. Дослідники виявили масштабний похоронний комплекс загальною довжиною близько 73 метрів (включно з вхідним коридором), центральна частина якого заглиблюється в землю майже на 15 метрів.

Створення такої споруди вимагало поетапного глибокого викопування ґрунту та зведення двох похоронних камер, розташованих одна всередині іншої. Стародавні будівельники перекрили камери дев’ятьма шарами каменю; археологам довелося ретельно розбирати їх, щоб дістатися до дерев’яної труни, що знаходилася в центрі. Масштаб і складність гробниці вказують на те, що в ній було поховано людину, яка володіла значним багатством і впливом.

Прямо над центральною камерою дослідники знайшли лакований візок - предмет, що свідчить про високий соціальний статус. Проте особистість людини, удостоєної такого розкішного поховання, досі залишається невідомою.

413 скарбів із гробниці

Цікаво, що деякі з 413 знайдених артефактів вказують на зв’язки з цивілізаціями, що знаходилися далеко за межами Монголії. Один із найвизначніших предметів - скляна посудина з ручкою; на думку дослідників, його могли привезти з Римської імперії. Його точне походження поки що залишається нез’ясованим; вчені планують проаналізувати хімічний склад предмета, щоб з’ясувати, де його було виготовлено. У статті зазначено:

"Крім того, на дні саркофага дослідники виявили 15 прикрашених нефритових дисків. За даними Національного музею Кореї, ці вироби нагадують нефритові прикраси, знайдені в похованнях епохи китайської династії Хань, хоча їхня форма та більш детальне гравіювання відрізняють їх від знахідок того періоду".

Археологи також знайшли срібні елементи кінської упряжі з візерунками, схожими на ті, що зустрічалися на артефактах, виявлених раніше в Кореї. Ці предмети свідчать про те, як предмети розкоші могли переміщатися по стародавньому світу - за допомогою торгівлі, дипломатичних обмінів або через посередництво інших цивілізацій.

Гробниця імперії, що занепадає

Важливо, що, незважаючи на значні розміри, гробниця має одну особливість, яка спантеличила дослідників: її центральна камера розташована ближче до поверхні, ніж в інших елітних похованнях хунну в центральній Монголії. В одному з раніше досліджених поховань камера знаходиться приблизно на 7,6 метра глибше - виникає питання, чому гробницю в Дурліг-Нарсі побудували інакше.

Археологи вважають, що ця відмінність може бути пов’язана з ослабленням політичної могутності хунну в період створення гробниці. Протягом століть ця цивілізація домінувала на значній частині євразійських степів, однак до кінця I століття н. е. її вплив почав слабшати. Особливості конструкції гробниці можуть відображати зміни, що відбувалися в той час у суспільстві хунну.

Питання про те, хто саме був похований у цій гробниці, поки що залишається відкритим. Для проведення ДНК-аналізу було зібрано зразки зубів і волосся; результати дослідження можуть пролити світло на походження похованого, а також на демографічний склад суспільства хунну в цілому.

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