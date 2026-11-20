Недавні відкриття проливають світло на цю історію, що сталася 150 років тому.

У 1873 році полювання на пінгвінів заради отримання жиру було звичайною справою. Під час експедиції біля південного краю Південної Америки знаменитий аргентинський мореплавець Луїс П’єдрабуена зазнав корабельної аварії: його двощоглове судно - бриг-шхуна "Еспора" - затонуло. Разом зі своїм екіпажем він провів два місяці на безлюдному березі, намагаючись побудувати нове судно. Про це пише slate.fr.

Важливо, що ця затія увінчалася успіхом: потерпілі від корабельної аварії змогли вийти в море на "Луїсіто" - нещодавно побудованому катері, який благополучно доставив їх до Чилі. Про цю морську пригоду довгий час не згадували. Однак нещодавно археологи, судячи з усього, виявили уламки судна, а також сліди стоянки екіпажу на острові Естадос, розташованому на південь від Аргентини.

У дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity, вчені розповідають, як вивчення морської історії острова привело їх до цього знаменитого місця. На їхню думку, виявлені залишки дають змогу пов’язати бухту Лакруа на західному узбережжі острова з експедицією Луїса П’єдрабуени. У січні група дослідників вирушила на острів і знайшла цінні артефакти біля підніжжя скелі, яка особливо сильно піддається ударам потужних штормів, що насуваються з південного заходу.

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Острів Естадос насамперед відомий своїм маяком, який надихнув Жюля Верна на написання роману "Маяк на краю світу" (1905 р.). Ще з XVII століття острів розташовувався на важливому стратегічному морському шляху. У 1870 році уряд Аргентини передав острів у власність Луїсу П’єдрабуене.

Хоча дослідник так і не заснував тут колонію, під час своїх експедицій до Патагонії він неодноразово пропливав уздовж цього узбережжя. Аж до того самого корабельного краху. У своїх подорожніх нотатках мореплавець описує час, проведений у бухті Лакруа. Історики тривалий час не могли дійти єдиної думки щодо точного місця розташування табору.

Загадкове корабельне аварія

Важливо, що недавні відкриття проливають світло на цю історію 150-річної давнини. Автори пишуть:

"Хоча єдиної думки поки що немає, свідчення П’єдрабуени та інші документальні джерела дають підстави припустити, що саме в цій бухті затонуло судно "Еспора". Розташування та артефакти, що залишилися від тимчасового поселення в бухті Лакруа, вказують на зв’язок між цією ділянкою та уламками корабля неподалік - а отже, можливо, і з судном "Еспора" та його екіпажем".

На місці табору вчені виявили скляні намистини, ґудзики та пляшку. Також було знайдено предмети морського спорядження, зокрема палубний ілюмінатор (призму), петлю керма та залишки трьох дерев’яних корпусів суден. Дослідники не збираються зупинятися на досягнутому:

"Встановлення того, що це були за судна, та з’ясування подальшої долі потерпілих у корабельній аварії - предмет триваючого розслідування. Визначення того, чи було це судно "Еспорою", схоже на складання пазла. Йдеться не про один-єдиний доказ, а про критичний аналіз і зіставлення безлічі різних свідчень".

Цікаво, що археологам не вдалося знайти слідів місця, де було побудовано судно "Луїсіто" (Luisito). Також залишається незрозумілим, чи було судно "Еспора" повністю розібране, чи ні. Майже через 150 років після цієї небезпечної експедиції історія виживання екіпажу Луїса П’єдрабуени, як і раніше, зберігає таємниці, які ще належить розкрити.

Новини археології

Біля берегів Швеції, де знайшли незвичайні стародавні римські монети, серед уламків корабля, що затонув 343 роки тому, було виявлено розкішний шкіряний черевик. Припускається, що він міг належати датському колоніальному губернатору Йоргену Іверсену Діппелю, який у 1683 році - під час заколоту на борту судна в протоці Ла-Манш - був викинутий за борт і загинув.

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