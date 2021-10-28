Компанія називатиметься Meta, аби асоціюватися з метавсесвітом від Марка Цукерберга.

Компанія американського мільярдера Марка Цукерберга Facebook буде перейменована і отримає ім'я Meta.

Про це Цукерберг оголосив під час віртуального заходу Facebook Connect 2021.

За його словами, бренд запрацює з 28 жовтня. До того ж користувачам Meta не знадобиться Facebook для використання інших сервісів компанії.

Логотип компанії схожий на знак нескінченності з витягнутими донизу "вушками", а назва відсилається до метавсесвіту, про створення якого Цукерберг оголосив раніше самого цього місяця.

За його словами, він дозволить користувачам відчувати свою присутність у віртуальному просторі, як у реальному житті.

Цукерберг впевнений, що вже скоро люди зможуть відмовитися від екранів і дисплеїв своїх гаджетів, які стануть не основою, а помічниками для спілкування. Таким чином, метавсесвіт стане новою версією Інтернету.

Читайте такожFacebook запідозрили в порушенні американського законодавстваУ ньому весь контент буде доступний у вигляді голограм, а також буде доступне приватне спілкування і створення власних речей, предметів і навіть цілих світів.

Цукерберг не збирається забувати про безпеку особистих даних - на цьому аспекті буде зроблений акцент.

Іншою складовою метавсесвіту стануть VR-ігри, для яких, ймовірно, знадобляться спеціальні контролери.

На цьому тлі цих новин акції Facebook зросли на майже на 3%.

Як вже повідомляв УНІАН, ЗМІ пишуть, що масштабні оголошення Цукерберга покликані відвернути увагу від нещодавніх скандалів довкола Facebook.

Автор: Станіслав Кожемякін