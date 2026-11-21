Артефакти проливають світло на історію стародавнього міста Ель-Мірадор, яке колись було одним із найбільших центрів цієї цивілізації.

Археологи виявили близько 40 цілих скульптур і фрагментів голів божеств цивілізації мая в стародавньому місті Ель-Мірадор на півночі Гватемали. Знахідки виготовлені зі штукатурки та гіпсової маси й датуються кінцем класичного періоду історії мая – 600–900 роками нашої ери. Про це повідомляє GEO.

За словами дослідника Дугласа Маурісіо, серед виявлених артефактів є приблизно 40 цілих виробів і фрагментів, які зображують божеств мая. Наразі значна частина знахідок перебуває на реставрації. Три скульптури вдалося сфотографувати в лабораторії столиці Гватемали.

Крім того, археологи виявили стародавні дороги та житлову зону на південь від Ель-Мірадора. За словами іншого дослідника, Енріке Ернандеса, територію планують додатково дослідити, щоб перевірити гіпотезу про те, що стародавнє місто могло контролювати весь регіон.

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Виявити артефакти вдалося завдяки технології лідар (LiDAR). Вона використовує лазерні імпульси для вимірювання відстаней і визначення форм об'єктів, прихованих під густою рослинністю.

Ель-Мірадор вважають одним із перших міст-держав мая

Стародавнє місто Ель-Мірадор розташоване в департаменті Петен на півночі Гватемали, посеред джунглів неподалік кордону з Мексикою. Його відкрили у 1930 році та вважають одним із перших міст-держав цивілізації мая.

Люди почали заселяти цю територію в середній докласичний період – приблизно у 600–300 роках до нашої ери. Найбільшого розквіту місто досягло наприкінці докласичного періоду – від 300 року до нашої ери до 250 року нашої ери.

На території Ель-Мірадора розташована піраміда Ла-Данта заввишки 72 метри, яку вважають однією з найбільших у світі.

Завдяки дослідженням із використанням літальних апаратів і безпілотників, які проводять із 2015 року, науковці виявили тут сотні стародавніх житлових об'єктів і розгалужену мережу доріг, схожу на сучасні автомагістралі. За оцінками експертів, в Ель-Мірадорі могло проживати близько 200 тисяч людей.

Інші відкриття цивілізації мая

Як повідомляв УНІАН, згідно з новим науковим дослідженням, стародавні мая могли власноруч забруднити свої води – через використання червоної фарби. Фахівці дослідили відкладення у двох місцях мексиканського півострова Юкатан.

Знайдені на дні водойм сліди ртуті та зміни у живому світі вказують на те, що наслідки використання фарби в деяких місцях відчувалися протягом століть.

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