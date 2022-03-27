Судно зупинилося біля берегів Чилі, і повертатися не буде.

Український криголам "Ноосфера" змушений був перервати свою першу подорож до антарктичної станції "Академік Вернадський" через розпочату війну РФ проти України.

Судно зупинилося біля берегів Чилі, і повертатися не буде, повідомляє Бі-бі-сі.

У своє перше плавання український криголам вийшов наприкінці січня. Крім іншого він віз вакцини від коронавірусу для полярників зі станції "Академік Вернадський". Але коли почалася війна подорож довелося перервати.

"Це важко для всієї команди. Вони дуже переживають за свої сім'ї, намагалися їм дзвонити. Але ми намагаємося залишатися позитивними", - розповів капітан "Ноосфери" Павло Панасюк.

В даний час на судні 26 осіб. За повідомленнями чилійських ЗМІ, корабель в Україну не повернеться, а за повідомленнями українських медіа, Польща запропонувала "Ноосфері" обслуговувати її антарктичну станцію, замість судна з РФ, від послуг якого Польща відмовляється.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня криголам "Ноосфера" відправився у своє перше плавання в Антарктиду від причалу морського вокзалу Одеського порту. На борту корабля - паливо, продукти харчування, обладнання та вакцина від коронавірусу для полярників.

Криголам "Ноосфера"

19 серпня 2021 року Україна за $5 млн купила легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 5 жовтня він прибув до Одеси. Наприкінці жовтня стало відомо, що "Джеймс Кларк Росс" отримав назву "Ноосфера". Вона пов'язана з ім'ям академіка Володимира Вернадського, який даному науковому напрямку присвятив багато років.

Власний океанографічний криголам відкриває цілий ряд нових можливостей для української науки і вчених. Перш за все, він дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень світового океану, вирішити логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Вас також можуть зацікавити новини: