До наших днів збереглася лише задня половина підошви знайденого дослідниками шкіряного взуття.

Біля берегів Швеції, де знайшли незвичайні стародавні римські монети, серед уламків корабля, що затонув 343 роки тому, було виявлено розкішний шкіряний черевик. Про це пише Arkeonews.

Припускається, що він міг належати датському колоніальному губернатору Йоргену Іверсену Діппелю, який у 1683 році - під час заколоту на борту судна в протоці Ла-Манш - був викинутий за борт і загинув.

На місці аварії підводні археологи також знайшли металеві кільця, які слугували валютою в трансатлантичній работоргівлі. Ці знахідки проливають нове світло на драматичне й жорстоке плавання, пов’язане з колоніальною діяльністю Данії в Карибському басейні.

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Дослідженням уламків судна "Хавманден" (Havmanden), виявленого неподалік від Гетеборга, займалися фахівці Центру морської та підводної культурної спадщини NJORD при Національному музеї Данії спільно з музеєм Богуслен (Bohusläns Museum) у Швеції. Згідно із заявою Національного музею, окрім черевика та металевих кілець, дослідники виявили вишиту ґудзику, яка могла належати пасажиру високого соціального статусу.

Бунт у Ла-Манші та вбивство губернатора

Цікаво, що в 1683 році, коли "Хавманден" вийшов із Копенгагена, на його борту перебували в’язні, яких везли до датської колонії Сент-Томас у Карибському морі. Серед пасажирів був Йорген Іверсен Діппель - перший данський губернатор цього острова, який прямував через Атлантику, щоб знову приступити до управління колонією.

Однак під час плавання стався заколот, який змінив долю корабля. Бунтівники захопили судно й убили Діппеля, викинувши його у води Ла-Маншу. Потім вони скерували корабель до Азорських островів, де частину людей, що перебували на борту, висадили на берег.

Пізніше "Хавманден" продовжив шлях на північ, але затонув, досягнувши шведського архіпелагу поблизу Гетеборга. Таким чином, низка подій, що розпочалася із загибелі губернатора, завершилася тим, що корабель опинився на морському дні. Наразі археологи вивчають особисті речі, що збереглися з часів цієї драматичної подорожі.

Розкішне взуття може належати вбитому губернатору

Важливо, що до наших днів збереглася лише задня половина підошви знайденого дослідниками шкіряного взуття. Незважаючи на це, збережена частина містить чудові деталі елітного взуттєвого ремесла XVII століття. Експерти зазначили, що рівномірні отвори для зшивання, зроблені через дуже невеликі проміжки по краю підошви, вимагають найвищої майстерності.

Віві Лена Андерсен, директорка музеїв Рудерсдаля та експертка з історичного взуття, відзначила якість використаної шкіри та точність стібків. Для створення таких дрібних отворів були потрібні спеціальні інструменти та майстерність досвідченого майстра. Андерсен вважає, що взуття було дорогим товаром, доступним лише заможним верствам суспільства. У статті зазначено:

"Ці характеристики привели дослідників до Діппеля, одного з високопоставлених пасажирів корабля. Будучи губернатором, Діппель був одним із небагатьох людей у Хавмандені, які мали економічне та соціальне становище, щоб придбати таке взуття. Однак, оскільки на взутті немає маркування, що дозволяє ідентифікувати його власника, зв’язок із Діппелем залишається гіпотезою".

Андреас Калмейєр Блох, морський археолог із Національного музею Данії, стверджує, що, якщо взуття дійсно належить губернатору, знахідка набуде важливого значення як для особистої історії Діппеля, так і для колоніальної історії Данії у Вест-Індії.

Металеві платіжні кільця работоргівлі

Археологи також виявили на місці аварії два кільцеподібні металеві предмети, які називаються манілами. Європейські торговці використовували ці кільця як засіб оплати за торгівлю рабами в Західній Африці. Це відкриття є особливо важливим, оскільки екземпляри маніл рідко зустрічаються у скандинавських археологічних розкопках.

Зазначається, що ці два об’єкти свідчать про зв’язок Хавмандену з колоніальною торговельною системою, створеною Данією між Західною Африкою та Карибським басейном. Однак наявність кілець сама по собі не доводить, що у свій останній рейс корабель перевозив поневолених африканців. В історичному звіті музею зазначається, що корабель покинув Копенгаген із в’язнями, прямуючи на острів Сент-Томас.

Серед знахідок також є ретельно виготовлена ґудзика. Дослідники вважають, що ґудзик міг належати високопоставленому або заможному пасажиру на кораблі. Якщо розглядати їх разом, черевик і ґудзик створюють новий набір матеріалів для дослідження соціальних відмінностей серед пасажирів корабля.

Аналіз деревини проливає світло на минуле корабля

Окрім особистих речей, данські та шведські археологи зосередили увагу на конструкції корабля. Досліджуючи зразки деревини корпусу за допомогою дендрохронологічних методів, команда встановила, що дерева були зрубані приблизно в 1664 році або незабаром після цього. Результати показують, що деревина могла бути привезена з Північної Німеччини або з регіону Південної Ютландії.

Дослідники також вжили заходів щодо збереження затонулого корабля. Щоб зменшити ерозію, спричинену океанськими течіями, залишки корабля накрили геотекстильними матеріалами. Це допомагає захистити дерев’яну конструкцію корабля та археологічні сліди на морському дні, які ще належить дослідити. У статті йдеться:

"Дослідження "Хавмандена" поєднує дві різні історичні реальності на одному кораблі: історію колоніального губернатора, вбитого під час заколоту, та платіжних інструментів, що використовувалися в європейській работоргівлі в Атлантиці. Хоча власник взуття залишається невідомим, ці нові знахідки дають змогу детальніше дослідити людей, торговельні зв’язки та матеріальну культуру цієї подорожі, що завершилася 1683 року".

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