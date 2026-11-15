Наконечники стріл з отрутою 'розповіли', як люди виживали в пустельному оазисі 125 000 років тому

Аравія не завжди була такою посушливою, як сьогодні: протягом останніх сотень тисяч років тут чергувалися вологі та сухі періоди.

Аравійський півострів слугував найважливішим міграційним шляхом для перших людей, які залишали Африку, яка щороку витісняє Іспанію та Португалію, однак посушливий клімат створював серйозні перешкоди для тих, хто наважився на цю стародавню подорож. Про це пише IFLScience.

Зазначається, що для подолання пустелі нашим предкам довелося розробити складні стратегії виживання; як показують нові дослідження, важливу роль у їхньому успіху могли відігравати отруєні стріли.

Дані про палеоклімат свідчать про те, що Аравія не завжди була такою посушливою, як сьогодні: протягом останніх сотень тисяч років тут чергувалися вологі та сухі періоди.

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Але навіть у періоди збільшення кількості опадів вода розподілялася по регіону нерівномірно. Вона накопичувалася в певних місцях, які слугували для людей своєрідними "сходинками" на шляху з Африки до Євразії.

Одним із таких місць було стародавнє озеро Мундафан на півдні Саудівської Аравії, яке періодично наповнювалося водою, коли клімат ставав вологішим. На його стародавньому березі археологи виявили стоянку Урук-ель-Джеліба (віком 125 000 років), де мисливці-збирачі полювали на великих травоїдних тварин, які приходили до озера, щоб вижити. Результати дослідження опубліковано в журналі Science.

Знаряддя полювання

Цікаво, що під час розкопок дослідники виявили 5511 кам’яних артефактів. На деяких із них видно сліди ударів, що дозволяє припустити їхнє використання як мисливської зброї.

Хоча автори дослідження не можуть з упевненістю сказати, чи кріпилися ці кам’яні наконечники до списів для ближнього бою чи до метальних снарядів, наявність на їхній поверхні залишків клейових речовин і рослинних волокон підтверджує, що вони були насаджені на рукоятки і були частиною складених мисливських знарядь. Співавтор дослідження Кріс Кларксон сказав:

"Одне з найважливіших відкриттів - свідчення того, що деякі кам’яні наконечники використовувалися як частина мисливської зброї. Це свідчить про те, що люди виготовляли складні знаряддя з різних матеріалів, а не просто використовували кам’яні інструменти, які тримали в руках".

Сліди таких речовин були виявлені на 84 відсотках досліджених кам’яних наконечників, причому 49 відсотків із них мали ознаки кріплення до рукоятки. Серед виявлених рослинних смол - єгипетський бальзам, індійська сенна та деякі види фісташкових дерев (Pistacia). Однак найцікавішим результатом стало виявлення на деяких із цих знарядь сполук, пов’язаних із рослиною Acokanthera schimperi, яку також називають "деревом отруйних стріл".

Зброя з отруєними наконечниками

Важливо, що в сукупності ці знахідки дають підстави припустити, що доісторичні мешканці Урук-ель-Джеліби (Uruq Aljelibah) використовували складену мисливську зброю, змащену смертельною отрутою, для полювання на дичину.

Наразі автори не мають прямих доказів того, що ця токсична зброя застосовувалася для вбивства тварин, проте останки мегафауни, знайдені на місці розкопок, вказують на те, що люди обробляли туші бегемотів, страусів, верблюдів, газелей і буйволів.

"На березі озера збереглися свідчення існування зовсім іншої Аравії - краю, де прісна вода, трав’янисті рівнини та дерева забезпечували умови для життя людей і процвітання багатого тваринного світу", - пояснив один із авторів дослідження Франс ван Бухем.

Окрім отруєної зброї, дослідники виявили й інші інструменти зі слідами деревних рослин. Це свідчить про те, що доісторичні мисливці-збирачі займалися обробкою деревини та різних рослинних матеріалів. Коментуючи різноманітність знахідок, Кларксон сказав:

"На таких стародавніх археологічних пам’ятках вкрай рідко вдається виявити настільки цілісну картину повсякденного життя: тут в одному місці представлені мисливська зброя, останки оброблених тварин, сліди переробки рослин та зони виготовлення знарядь праці".

Зазначається, що ці знахідки дають детальне уявлення про доісторичне життя в Урук-ель-Джелібі та проливають нове світло на роль Аравійського півострова в процесі розселення стародавніх людей за межі Африки.

Цей регіон слугував не просто міграційним коридором - у періоди вологого клімату він був повноцінним середовищем існування, здатним підтримувати життя значних груп людей. Тут процвітали прісноводні екосистеми, якими наші предки користувалися, застосовуючи складні стратегії полювання.

Новини археології

Нещодавно в Пекіні археологи знайшли три затонулі судна віком близько 1800 років, що належать до епох династій Хань і Цзінь. Ця знахідка є рідкісним матеріальним свідченням існування системи державних перевезень внутрішніми водними шляхами в стародавньому Північному Китаї.

Судна були виявлені на глибині близько семи метрів від сучасної поверхні землі, неподалік від ділового району Ліцзе та місця, де колись знаходилися міські ворота Цзіньчжунду.

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