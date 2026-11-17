Нині всі ці унікальні артефакти експонуються в Археологічному музеї Варни та в Національному історичному музеї у столиці Болгарії – Софії.

Понад пів століття тому звичайні земляні роботи в Болгарії обернулися одним із найгучніших археологічних відкриттів. Там виявили прадавній некрополь, у якому зберігався найстаріший відомий людству золотий скарб, повідомляє The Daily Galaxy.

Йдеться про Варненський халколітичний некрополь – стародавній цвинтар мідної доби, поховання якого датуються періодом між 4600 та 4200 роками до нашої ери. Загалом археологи підняли із землі близько 3000 золотих предметів загальною вагою приблизно шість кілограмів.

Пам'ятка розташована у промисловій зоні на заході болгарського міста Варна – приблизно за 500 метрів від Варненського озера та за 4 кілометри від середмістя. За словами фахівців, заводський район видається доволі незвичним місцем для такої знахідки, утім у світі цей некрополь визнають одним із найважливіших археологічних об'єктів доісторичної доби.

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На скарб у жовтні 1972 року випадково натрапив оператор будівельної техніки Райчо Маринов. Як зазначається у статті, місцеві жителі того ж дня покликали Димитра Златарського – засновника історичного музею в містечку Дългопол. Саме він першим збагнув справжню цінність предметів, що потрапили під ківш екскаватора.

Златарський звернувся до історичного музею Варни, і після оформлення всіх необхідних документів дослідження доручили археологу Михаїлу Лазарову, який керував розкопками з 1972 до 1976 року. Паралельно та згодом справу продовжив Іван Іванов, чия робота тривала з 1972 по 1991 рік. Проте, як наголошується, до фіналу ще далеко: приблизно 30% території некрополя досі залишаються нерозкопаними.

Що знайшли

Загалом на території цвинтаря виявили 294 могили. У багатьох із них лежали вишукані артефакти, зокрема вироби із золота та міді. За наявними даними, археологи також знайшли близько 600 глиняних посудин, частина з яких була розписана золотом. Окрім того, у похованнях містилися майстерно виготовлені леза з кременю та обсидіану (вулканічного скла), а також намистини й мушлі.

Самі поховання суттєво різняться між собою. Одних померлих укладали в позі ембріона, інших ховали у сидячому положенні. А в деяких могилах людських решток не виявили взагалі – лише погребальні дари. Такі символічні порожні гробниці називають кенотафами, у трьох із них знайшли маски з необпаленої глини.

Показово, що саме ці порожні могили виявилися найбагатшими на золото, хоча особливе місце в історії пам'ятки посідає поховання під номером 43.

"Знайдено три тисячі золотих артефактів вагою приблизно шість кілограмів. Могила 43 містила більше золота, ніж знайдено в усьому решті світу за ту епоху. У трьох символічних могилах були маски з невипаленої глини", – зазначається в описі на сайті Варненського некрополя.

Зазначається, що досі науці невідоме жодне інше поховання такого поважного віку, де спочивав би чоловік настільки високого соціального статусу. Його поховали з величезною кількістю золота, бойовою сокирою або булавою та золотим футляром для статевого органа.

Нині всі ці унікальні артефакти експонуються в Археологічному музеї Варни та в Національному історичному музеї у столиці Болгарії – Софії.

Інші цікаві знахідки

Раніше в Німеччині неподалік Франкфурта знайшли скам'янілі рештки досі невідомої науці сови, якій близько 47 мільйонів років. Птах, що отримав назву Masillastrix blattophaga, зберігся настільки добре, що вчені розгледіли навіть дрібні деталі пір'я та залишки останньої здобичі у шлунку.

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