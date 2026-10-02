8400 років тому раптово зникло озеро площею з Францію: це назавжди змінило Землю

Величезний обсяг прісної води з озера хлинув у Північний Льодовитий та Атлантичний океани.

Значна частина Північної Америки 13 тис. років тому була похована під водами гігантського водоймища, відомого сьогодні як озеро Агассіс. Але коли зруйнувалися величезні льодові масиви, вода з озера стрімко зникла.

Як пише Discoverwildlife, це спричинило підвищення рівня Світового океану та кардинально змінило клімат планети й життя всіх її мешканців. Зазначається, що 110 000 років тому більша частина Північної Америки була вкрита Лаврентійським льодовиком, товщина якого сягала 3 км. Близько 16 тис. років тому почалося глобальне потепління, і льодовик почав танути. Однак краї льодовика знаходилися на височині, талій воді нікуди було стікати, і вона накопичувалася. Так утворилося озеро площею 440 тис. кв. км. Це порівняно з площею Чорного моря і територією сучасної Франції.

Водойма постійно змінювала свої обриси, а її межі безперервно зміщувалися. Спочатку вода стікала на південь, потім на північний схід і на північний захід.

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Однак перший і наймасштабніший і найкатастрофічніший злив води стався в північному напрямку, через Гудзонову затоку. Ця раптова подія сталася близько 13 тис. років тому, коли величезний об’єм прісної води з озера хлинув у Північний Льодовитий та Атлантичний океани.

Ця подія збіглася з різким кліматичним зсувом, відомим як пізній дріас, коли глобальне потепління раптово змінилося похолоданням, що тривало 1200 років. Тоді температура в Північній півкулі впала на 3 °C.

Деякі вчені вважають, що раптовий приплив прісної води з озера Агассіс порушив глобальну циркуляцію вод в Атлантиці, яка зазвичай переносить теплі води на північ, а холодні – на південь. Вважається, що різке похолодання, яке настало після цього, призвело до вимирання багатьох видів північноамериканської мегафауни, зокрема мамонтів, саблезубих тигрів та гігантських лінивців.

Озеро Агассіс існувало приблизно 8400 років тому, коли льодові перепони остаточно обвалилися, і знову відбувся стрімкий скид колосальних обсягів води в Північний Льодовитий океан. Це призвело до підвищення рівня Світового океану на 2,8 м за один рік і затоплення великих територій.

Що залишилося після озера Агассіс

Після остаточного зникнення озера залишилася велика рівнина з багатими родючими землями (нині це територія канадських прерій та Середнього Заходу США). А озера Вінніпег, Вінніпегосіс, Лес і Манітоба – це залишки гігантського Агассіса.

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Раніше УНІАН повідомляв про те, як айсберги змінили життя в Північному Льодовитому океані. Вчені пов’язали ці зміни з прискореним руйнуванням великих льодовиків північно-східної Гренландії та російської Арктики.

Раніше повідомлялося, що 14 400 років тому люди увійшли в печеру, використовуючи палаючі гілки, і це вразило вчених. Несподівані результати були отримані під час дослідження знаменитої печери Басура в Італії.

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