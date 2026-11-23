Антарктичне небо цікаве й тим, що з нього можна спостерігати небесні об’єкти, невидимі з України.

Українські полярники на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", показали незвичайний вигляд Чумацького Шляху. З Південної півкулі зоряне небо відкривається під іншим кутом, ніж із Північної, тому знайомі сузір’я та сама смуга нашої Галактики можуть здаватися перевернутими. Про це повідомив Національний науковий антарктичний центр.

На фотографіях можна побачити не лише яскраві зорі, а й темні смуги, які перетинають Чумацький Шлях. Вони нагадують космічні ріки, проте насправді це не порожні ділянки неба. Світло зір, розташованих за ними, поглинають величезні хмари міжзоряного пилу.

Одна з таких структур - Великий Розлом, система темних пилових хмар, що простягається вздовж світлої смуги Чумацького Шляху. Поблизу сузір’я Південного Хреста розташована ще одна відома темна туманність – Вугільний Мішок.

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У напрямку сузір’я Стрільця міститься центр нашої Галактики, розповіли дослідники. Там розташоване центральне потовщення Чумацького Шляху – балдж, у якому зорі скупчені значно щільніше, ніж у галактичному диску. Однак міжзоряний пил не дає побачити центр Галактики у видимому світлі. Щоб зазирнути крізь цю завісу, астрономи використовують інфрачервоні, рентгенівські та радіотелескопи.

Антарктичне небо цікаве й тим, що з нього можна спостерігати небесні об’єкти, невидимі з України. Серед них – Канопус, друга за яскравістю зоря нічного неба після Сіріуса, а також Велика та Мала Магелланові Хмари – дві карликові галактики-супутники Чумацького Шляху.

Тож темні ділянки зоряного неба – не менш цікаві для спостережень, ніж яскраві зорі. Іноді саме вони приховують найбільші космічні структури.

Станція "Академік Вернадський" - що ще почитати

Нагадаємо, українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", на острові Галіндез, зафіксували рідкісне атмосферне явище – іризацію перистих хмар. Воно має вигляд нерівної різнокольорової плями, схожої на величезну мильну бульбашку.

Йшлося, що іризація виникає внаслідок взаємодії світла з дрібними частинками. Зокрема, сонячні промені огинають перешкоди – явище називається дифракцією, а після цього світлові хвилі накладаються одна на одну. Таким чином, спричиняється інтерференція, завдяки якій з'являються різнокольорові переливи.

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