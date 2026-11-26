Скам’янілості цієї істоти, вік яких становить близько 415 мільйонів років, були виявлені у Великій Британії та вперше описані ще в 1870-х роках.

Задовго до того, як по поверхні Землі почали бродити ссавці, рептилії чи птахи, по заплавних рівнинах нишпорив інший хижак: це був не динозавр, а скорпіон. Про це пише ScienceAlert.

Скам’янілості цієї істоти, вік яких становить близько 415 мільйонів років, були виявлені у Великій Британії та вперше описані ще в 1870-х роках. Відтоді вчені сперечалися про те, що саме перед ними знаходиться.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Palaeontology, в якому використовувалися комп’ютерна томографія (КТ) та традиційні методи ескізування за допомогою камери-люциди, поставило крапку в цьому питанні.

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Істота отримала назву Praearcturus gigas - можливо, це найбільший скорпіон із усіх, що коли-небудь жили на Землі. Одні лише його клешні сягали 16 сантиметрів у довжину - це більше, ніж усе тіло багатьох сучасних видів скорпіонів.

"Можливо, цей вид досяг таких значних розмірів через відсутність інших великих хижаків, що дозволило йому домінувати у своєму середовищі існування", - зазначив провідний дослідник Річі Говард, палеонтолог із Лондонського музею природної історії.

За оцінками вчених, довжина всієї тварини перевищувала метр - приблизно як у собаки середніх розмірів. Говард сказав:

"Praearcturus мешкав у епоху, коли життя на суші тільки зароджувалося, а предки рептилій, ссавців і птахів ще не покинули водне середовище. Ймовірно, цей вид виріс до таких розмірів, оскільки не було інших великих хижаків, що дозволило йому стати домінуючою істотою у своєму середовищі".

Дослідницька група також порівняла британські скам’янілості зі зразками стародавнього скорпіона Eramoscorpius, знайденими в Канаді, що дозволило точно визначити місце P. gigas на еволюційному дереві скорпіонів.

Особливості його способу життя

Цікаво, що на одній із кінцівок істоти були виявлені характерні гребені. Це вказує на те, що вона могла видавати звуки, потираючи частини свого тіла одна об одну, - такий спосіб звуковидобування називається стридуляцією; деякі сучасні скорпіони використовують його й досі. Однак суша ще не була до кінця освоєна, і повноцінної екосистеми, на яку можна було б спиратися, там практично не існувало.

Скам’янілості, знайдені в Уельсі, демонструють наявність на тілі тварини лопатеподібних структур - епімерів, що нагадують утворення, які можна побачити у сучасних омарів і крабів.

Говард і його колеги вважають, що P. gigas полював як на суші, так і у воді - скрізь, де вдавалося знайти здобич. Через мільйони років суша виявилася заселеною багатоніжками розміром з автомобіль і бабками величиною з хижих птахів; все це відбувалося в лісах, яких за часів P. gigas ще навіть не існувало.

Зазначається, що посилення конкуренції за їжу, можливо, призвело до поступового вимирання гігантського скорпіона, хоча дослідники вважають, що він міг проіснувати ще 40 мільйонів років після епохи, до якої належать ці скам’янілості, перш ніж остаточно зникнути.

При цьому залишається ще більш масштабне питання про те, як сталося, що група тварин, які дихають повітрям, зрештою повернулася у водне середовище. Палеонтолог Грег Еджкомб із Музею природної історії сказала:

"Згідно з найточнішими філогенетичними схемами, побудованими на основі аналізу ДНК, скорпіони - близькі родичі інших павукоподібних, що мають так звані "легені-книжки", наприклад, павуків. Це вказує на те, що їхні предки дихали повітрям. Якщо це так, то Praearcturus - приклад тварини, яка, судячи з усього, повернулася у воду вже після того, як її предки вийшли на сушу".

Новини археології

В одному з будинків, розташованих у центрі стародавніх Помпеїв - на Віа-дель-Аббонданца (що перекладається як "Вулиця достатку"), - якась жінка облаштувала затишну, приховану від сторонніх очей гардеробну.

Ім’я цієї жінки давно стерлося з пам’яті, проте виверження Везувію в 79 році н. е. законсервувало її особисті речі та повсякденні звички у шарі попелу. Через 2000 років археологи виявили цей простір у тому ж вигляді, в якому він залишився в момент катастрофи.

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