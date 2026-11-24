Щоб з'ясувати, що відбувається під землею, науковці викопали траншеї поперек розлому та дослідили котловани, зроблені під час прокладання водогону.

Знову активізується 180-мільйонний розлом в одному з найдавніших континентальних масивів Землі, пише Interesting Engineering. Йдеться, що у квітні 2017 року на сході Ботсвани (Африка) стався землетрус магнітудою 6,5 – цей регіон геологи вважали одним із найменш імовірних місць для подібної сейсмічної активності. Землетрус стався глибоко всередині Калахарійського кратону – давнього масиву континентальної кори, вік гірських порід якого сягає 3,7 мільярда років.

Пояснюється, що континентальні рифти виникають, коли тектонічні сили розтягують масив суші в протилежних напрямках. Унаслідок цього земна кора стоншується. Якщо процес триває, континент може розділитися на частини, а між ними згодом утвориться океан.

Зазвичай такі розломи формуються в молодших і геологічно слабших регіонах, а не в давніх кратонах. Їхні товсті, холодні та жорсткі внутрішні частини зазвичай чинять опір деформації. Однак нове дослідження, опубліковане в Tectonics, ставить під сумнів це уявлення. Науковці виявили активний рифт, який простягається вглиб Калахарійського кратону, на південному краї Східно-Африканської рифтової системи.

Відео дня

"Землетрус стався в центрі кратону – регіоні, де ніхто не очікував виявити активний розлом, який зміщується, не кажучи вже про формування активної межі літосферних плит", – зазначив геолог Колумбійського університету Фоларін Колаволе.

Попередні дослідження землетрусу 2017 року вже вказували, що Східно-Африканська рифтова система простягається майже на 320 кілометрів далі на південь від раніше визначеної межі – до зони рифту Окаванго на півночі Ботсвани.

У новій роботі науковці дослідили, як розвивається це продовження рифтової системи та чи існували структури, відповідальні за нього, задовго до нещодавніх землетрусів.

Що розповіли гірські породи

Фахівці зосередилися на розломі Хурутше, який утворює уступ завдовжки приблизно 80 кілометрів посеред переважно рівнинного ландшафту Ботсвани. Земна поверхня з одного боку цього уступу місцями піднімається на 120 метрів вище, ніж з іншого.

Щоб з'ясувати, що відбувається під землею, науковці викопали траншеї поперек розлому, а також дослідили котловани, зроблені під час прокладання державного водогону.

Крім того, вони застосували метод електричної томографії опору. Він передбачає пропускання електричного струму крізь ґрунт і вимірювання того, наскільки різні підземні матеріали чинять йому опір. Отримані зображення дослідники зіставили з даними 20 свердловин для видобутку підземних вод.

Дослідження виявило три основні геологічні шари. Верхній, завтовшки близько 10 метрів, складається з відносно молодих відкладів Калахарі голоценового віку. Під ним залягає шар юрських порід завтовшки приблизно 80 метрів. Він має переривчасту структуру та містить базальти й силікокластичні породи. Найглибше розташований значно давніший докембрійський фундамент.

Обидва верхні шари – молоді відклади та юрські породи – стають товщими ближче до розлому. Це свідчить, що одна сторона земної кори опустилася, утворивши простір, у якому накопичувалися осади.

Додаткові докази науковці знайшли у траншеях. Там виявили тверді юрські пісковики з мережами білих кальцитових прожилок. Вони утворилися внаслідок руху гарячих рідин крізь тріщини. На відшліфованих і подряпаних поверхнях порід також збереглися сліди давніх зміщень уздовж розлому.

У сукупності ці дані вказують на те, що перший етап формування рифту відбувся в юрський період – приблизно 180 мільйонів років тому, коли окремі частини континенту розтягувалися.

Рухи земної кори почалися ще до того, як у цьому районі з'явилися юрські вулканічні породи. Це означає, що початковий розлом, імовірно, не був спричинений підняттям магми. Згодом рифт перестав бути активним, доки Східно-Африканська рифтова система знову не почала розтягувати цю територію.

Водночас розлом змістив і молодші калахарійські піски, які відкладалися переважно протягом останніх 2,6 мільйона років. Це свідчить, що рухи відновилися у відносно недавній геологічній історії. Точний час повторної активізації поки невідомий.

"Ми вважаємо, що Хурутше – один із давніх мезозойських рифтів, які не змогли повністю сформуватися всередині кратону, і зараз він знову активізується", – сказав науковець Ботсванського міжнародного університету науки і технологій Боніфас Кгосідінтсі.

Тріщини в давніх породах

Відкриття також допомагає зрозуміти, чому розлом виник саме в цьому місці. За даними вчених, розтягнення земної кори відбувається не через утворення абсолютно нової тріщини, а завдяки використанню давньої геологічної зони слабкості. Саме там мільярди років тому з'єдналися найстаріші частини Калахарійського кратону.

"Хоча кратони вважають міцними давніми континентальними масивами, вони мають внутрішні зони слабкості, які можуть стати місцем формування нової межі літосферних плит", – пояснив Колаволе.

За його словами, для остаточного розколу континенту такі структури, можливо, мають активізуватися неодноразово.

"Можливо, потрібно кілька разів повторно активізувати рифт. Необхідно робити кілька спроб, перш ніж процес справді завершиться успіхом", – зазначив науковець.

Чи може Африка розколотися ще сильніше

Йдеться, що результати дослідження можуть змінити уявлення науковців про тектонічну будову південної частини Африки. Деякі дослідники раніше припускали, що цей регіон утворює відносно стабільну мікроплиту, яку називають плитою Сан. Однак виявлений активний рифт свідчить, що цей, здавалося б, цілісний масив уже може розділятися на дві менші частини. Дослідники назвали їх Північною плитою Сан і Південною плитою Сан.

"Ми не можемо вважати цю плиту цілісною", – наголосив Колаволе.

Втім, це не означає, що на місці розлому найближчим часом з'явиться новий океан. Дані GPS свідчать, що рифти на півдні Африки розширюються значно повільніше, ніж більш розвинені ділянки Східно-Африканської рифтової системи в Малаві, Кенії та Ефіопії.

Деякі рифти так і не виходять за межі початкової стадії розвитку й зрештою знову стають неактивними. Прикладом тривалих тектонічних процесів, які поступово розтягують континент, є сама Східно-Африканська рифтова система.

Якщо розкол Африки все ж відбудеться, на це знадобляться мільйони років. Наразі науковцям ще потрібно з'ясувати, як розвивається повторно активізований розлом, наскільки далеко може простягнутися рифт і чи перетвориться ця повільно сформована тріщина на повноцінну межу літосферних плит.

Попри невизначеність, дослідження ранніх етапів таких процесів допомагає зрозуміти, де в майбутньому можуть виникати нові межі плит і як зрештою розділяються континенти.

"Ці системи схожі на тріщини, які прорізають континенти. Саме вони визначатимуть розташування та напрямок майбутнього океану", – підсумував Колаволе.

Стародавній бруд з Амазонки містить суворе попередження для людства

Нагадаємо, амазонські тропічні ліси - під загрозою масштабних пожеж через поєднання кліматичних змін, посухи та цьогорічного потужного явища Ель-Ніньйо. За словами дослідників, якщо найбільший тропічний ліс планети зазнає незворотних змін, наслідки відчує увесь світ. Зокрема, дослідження зразків давніх донних відкладень, видобутих із водойм Амазонії, свідчить - протягом останнього льодовикового періоду природні пожежі в регіоні практично не виникали. Ліси почали регулярно палати лише після появи там людини.

Вас також можуть зацікавити новини: