До 1960-х років було невідомо, чи видають кити взагалі якісь звуки.

З моменту виявлення "пісень" китів майже 60 років тому вчені намагаються розшифрувати їхнійі текст. Але кашалоти не видають моторошних мелодій, які співають горбаті кити, звуків, які стали сенсацією в 1960-х роках. Натомість кашалоти видають клацання, що нагадує щось середнє між азбукою Морзе та скрипом дверей. Про це пише The New York Times.

Журналіст-науковець Карл Зіммер пояснив, чому можливо, що кити спілкуються складною мовою.

За його словами, раніше люди насправді не знали, що кити взагалі видають якісь звуки.

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"Насправді ми на нього натрапили випадково. Американські військові розробляли складні мікрофони для розміщення під водою. Хотіли послухати російські підводні човни. ... Але на Бермудах був інженер, і він почав чути якісь дивні речі. І він задумався, можливо, чи справді він слухає китів", - розповідає вчений.

Останні новини про китів

Днями в океані човен з українськими полярниками оточили кити. Косатки "розважалися" у компанії величезних горбанів. Вони виглядали з води, ляскали плавцями та виявляли інші форми комунікації.

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