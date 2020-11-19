Археологи проводять розкопки у Звенигороді, який на 200 років старший за Львів.

У місті Звенигород Львівської області археологи виявили руїни панського будинку XVI століття.

Про це у Facebook повідомляє Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба".

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Як повідомляється, на місці розкопок знайшли вже одну з печей, кахлі та кілька скляних віконець. Археологи припускають, що піч відноситься до 16-17 століть. А вікна панського будиночка складалися з маленьких фрагментів скла, що надавало йому вигляду мозаїки.

За припущеннями науковців літописний Звенигород міг мати площу близько 140 га. Попри масштабні розкопки, які відбувались у ХХ ст. нині місто вивчене не більше як на 10%.

У середньовіччі там було одне з найбільших міст західної України. Перша літописна згадка про нього датується 1086 роком, що робить його майже на 200 років старшим за Львів. У першій половині XII ст. це столиця Звенигородського князівства. Саме тут побудували перші на території західної України білокам’яні церкву та палац.

Численні археологічні знахідки розповідають про Звенигород як багате та красиве місто, де були розвинені освіта та мистецтва. Саме звідси походять три найдавніші писемні документи державного архівного фонду України – берестяні грамоти. Воно існувало до 1241 року, коли вщент було спалене монголо-татарами, і з того часу не відновлювало своєї величі.

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Автор: УНІАН