Бактерії напрочуд швидко почали утворювати великі колонії сірого слизу.

Мікроорганізми, які тисячоліттями перебували у замороженому стані в холодних регіонах світу, здатні відновлювати активність після відтавання. Про це пише Futura-Sciences із посиланням на результати нового експерименту.

Дослідники з Університету Колорадо в Боулдері (США) зібрали зразки багаторічної мерзлоти в спеціальному тунелі Інженерного корпусу армії США на Алясці. Він простягається майже на 110 метрів углиб замерзлого ґрунту. Вік досліджених зразків становив від кількох тисяч до приблизно 40 тисяч років.

Дослідники додали до них воду та помістили в середовище з температурою від 3 до 12 градусів за Цельсієм. Таким чином вони спробували відтворити умови, які можуть виникати в арктичних регіонах унаслідок подовження літнього сезону та поступового потепління.

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Спочатку результати здавалися відносно заспокійливими: бактеріальні колонії розвивалися повільно. Це дозволяло припустити, що короткочасної хвилі спеки недостатньо для різкого збільшення викидів парникових газів. Однак через пів року ситуація змінилася.

"До шестимісячної позначки деякі бактеріальні колонії навіть утворили слизькі структури, які називаються біоплівками і які можна побачити неозброєним оком", - пише видання.

Автори дослідження наголошують, що тривале літнє тепло може дати мікроорганізмам достатньо часу для активізації та початку масштабного розкладання органічних решток.

Проблема полягає в тому, що в багаторічній мерзлоті, за оцінками вчених, зосереджено близько 1500 гігатонн органічного вуглецю – майже вдвічі більше, ніж міститься в атмосфері у формі CO₂. Під час розкладання цієї органіки мікроорганізми виділяють вуглекислий газ і метан, які посилюють глобальне потепління.

За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, до 2100 року танення мерзлоти може збільшити концентрацію CO₂ в атмосфері на величину до 100 частин на мільйон. Водночас дослідники застерігають: поки що невідомо, наскільки результати експерименту відображають процеси, які відбуватимуться в інших регіонах планети.

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