Отримані результати можуть стати основою для розробки технологій, які допоможуть відновити спілкування людям із порушеннями мовлення.

Науковці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) виявили ділянку людського мозку, яка допомагає формувати слова ще до того, як людина починає говорити. Як пише Interesting Engineering, це відкриття ставить під сумнів уявлення про механізми обробки мовлення, яких дотримувалися протягом 150 років.

Дослідження свідчить, що мозкові системи, відповідальні за розуміння та продукування мовлення, пов'язані значно тісніше, ніж вважалося раніше. Результати можуть допомогти вдосконалити хірургічні методи визначення мовленнєвих зон мозку, а також відкрити нові можливості для створення нейрокомп'ютерних інтерфейсів, покликаних відновлювати здатність людей спілкуватися.

Зокрема, під час дослідження, результати якого опубліковано 19 листопада в Science, команда під керівництвом Едварда Чанга виявила невелику ділянку в зоні Верніке. Вона активується ще до початку вимовляння слова та формує своєрідний план наступного слова, яке людина має намір сказати, а не просто обробляє його значення чи відстежує звучання мовлення.

Відео дня

"Це відкриття допомагає розгадати давню загадку нейронауки. Пошкодження зони Верніке, яку традиційно пов'язували з розумінням мовлення, може також порушувати здатність людини вимовляти слова", – йдеться у статті.

Перегляд теорії, якій понад століття

У 1870-х роках німецький невролог Карл Верніке помітив, що пацієнти з ушкодженнями задньої частини скроневої частки мозку мають труднощі з розумінням і продукуванням мовлення. Він припустив, що ця ділянка містить "слухові образи слів", які допомагають перетворювати намір сказати певне слово на рухи, необхідні для його вимовляння.

Однак через розташування цієї зони в слуховій корі її почали розглядати передусім як центр розуміння мовлення. Вважалося, що за його продукування відповідають інші ділянки мозку.

Нове дослідження вказує на ліву задню верхню скроневу звивину (lpSTG) – підділянку тієї самої зони, яку загалом описав Верніке. Науковці з'ясували, що нейрони тут активуються приблизно за чверть секунди до того, як людина починає вимовляти слово.

Ця активність кодує характеристики слів загалом, зокрема їхню довжину, кількість складів і частоту вживання. Після цього нейрони в ділянках мозку, які контролюють рухи ротової порожнини, перетворюють цю інформацію на послідовність рухів, необхідних для мовлення.

Дослідники також виявили, що нейрони, які беруть участь у слуховому процесі мовлення, розташовані поруч, а іноді й перетинаються з тими, що генерують схеми слів. Така близькість може пояснювати, як люди вчаться перетворювати почуті слова на ті, які можуть вимовити.

Нові можливості для нейроінтерфейсів мовлення

Результати можуть змінити підходи до визначення мовленнєвих зон мозку перед хірургічними операціями. Це потенційно зменшить ризик пошкодження ділянок, важливих для здатності пацієнта спілкуватися.

Ліва задня верхня скронева звивина також може стати новою мішенню для нейрокомп'ютерних інтерфейсів, які перетворюють мозкову активність на мовлення. Наявні системи такого типу розшифровують сигнали з рухових зон мозку, що контролюють голосовий тракт. Однак у деяких людей, які втратили здатність говорити, ці ділянки можуть бути пошкоджені.

Оскільки lpSTG активується на більш ранньому етапі формування мовлення, вона може стати альтернативним джерелом сигналів для розпізнавання слів, які людина має намір вимовити.

Під час експерименту, який мав підтвердити цю концепцію, дослідники використали активність цієї ділянки мозку, щоб розшифрувати слова, які людина хотіла сказати, і почуте мовлення. Піддослідним був чоловік із тяжким паралічем, який уже не міг говорити.

Науковці вважають, що участь цієї ділянки мозку як у сприйнятті, так і у формуванні мовлення в майбутньому може допомогти створити нейроінтерфейси для двостороннього спілкування. Це дозволило б людям із порушеннями мовлення повноцінніше брати участь у розмовах.

"Таким чином, дослідження підтверджує, що ліва задня верхня скронева звивина є важливою частиною процесу формування мовлення, а не лише ділянкою, відповідальною за розуміння мовлення. Отримані результати можуть стати основою для розробки технологій, які допоможуть відновити спілкування людям із порушеннями мовлення", – йдеться у статті.

Інші цікаві дослідження

Нагадаємо, американський науковець описав незвичайний випадок 28-річного чоловіка, який після операції на мозку почав бачити риси свого кота на обличчях інших людей. Це рідкісне порушення зорового сприйняття допомагає краще зрозуміти, як мозок розпізнає людські обличчя. Зокрема, чоловік помічає на обличчях мигдалеподібну форму очей, збільшені зіниці та смуги – характерні ознаки його сірого смугастого кота.

Вас також можуть зацікавити новини: