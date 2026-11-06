Величезна чорна діра зірвалася з місця і мчить з такою швидкістю, що 'народжує' нові зірки

Рухаючись крізь міжзоряний простір, вона стискає й нагріває гази, що трапляються на її шляху, створюючи навколо себе потужну ударну хвилю.

Дані, отримані за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб", підтвердили існування однієї з найшвидкісніших надмасивних чорних дір, які коли-небудь спостерігали вчені. Про це пише raketa.hu.

Вона мчить крізь міжзоряний простір із такою швидкістю - долаючи відстань від Землі до Місяця всього за чотирнадцять хвилин, - що в її кильватері народжуються нові зірки.

Об'єднавши більш ранні дані, отримані телескопом "Хаббл", з детальними результатами спостережень телескопа "Джеймс Вебб", дослідники виявили першу надмасивну чорну діру, яка з величезною швидкістю покинула свою рідну галактику. Тим самим було підтверджено існування одного з найшвидкісніших космічних об’єктів, коли-небудь зафіксованих у Всесвіті. У статті зазначено:

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"Ця "втікаюча" чорна діра, маса якої в десять мільйонів разів перевищує масу Сонця, рухається з вражаючою швидкістю: відстань від Землі до Місяця вона подолала б усього за чотирнадцять хвилин. Її швидкість - близько 1000 кілометрів на секунду - значно виходить за межі стандартної галактичної динаміки".

Зазначається, що наразі об’єкт перебуває приблизно за 230 000 світлових років від своєї колишньої галактики, що саме по собі доводить: чорна діра успішно подолала гравітаційне тяжіння рідної зоряної системи.

Рухаючись крізь міжзоряний простір, вона стискає й розігріває гази, що трапляються на шляху, створюючи навколо себе потужну ударну хвилю. Більше того, цей фізичний процес призводить до несподіваного результату: позаду "монстра" починають формуватися нові зірки - всередині яскравого газового шлейфу, який, згідно зі спостереженнями, розтягнувся на 200 000 світлових років.

Як вдалося "втекти" цьому надмасивному гіганту

Дослідники вважають, що настільки драматична "втеча" могла стати наслідком давнього злиття галактик, яке вивільнило колосальні сили, що виштовхнули центральну чорну діру з її початкового положення. Згідно з іншим сценарієм, могла утворитися нестабільна система з трьох тіл, внаслідок чого один з об’єктів був викинутий у міжзоряний простір.

Пітер ван Доккум, вчений з Єльського університету та провідний автор дослідження, назвав це явище вражаючим. Експерт підкреслив, що, хоча фізичні теорії й передбачали раніше можливість подібних "втеч", переміщення об’єкта такої величезної маси вимагало б неймовірної кількості енергії.

Новини про дослідження космосу

Раніше астрономи виявили за межами Сонячної системи планету, де багато води і погода схожа на земну. Космічний телескоп James Webb виявив водяні хмари на коричневому карлику WISE 0855. Цей об’єкт розташований за 7,5 світлових років від Землі.

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