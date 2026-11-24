Гравітаційний вплив такого небесного тіла може пояснити кілька незвичайних особливостей далеких об'єктів.

Астрономи, можливо, наблизилися до розгадки однієї з найбільших загадок Сонячної системи, пише Interesting Engineering. Нове дослідження припускає існування далекої планети, яку умовно назвали Планетою X2 (PX2). Вона могла б пояснити незвичайні рухи та орбітальні траєкторії крижаних об'єктів на околицях Сонячної системи.

Зокрема, дослідження, опубліковане в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пропонує новий погляд на багаторічні пошуки невідомої планети у зовнішній частині Сонячної системи.

За припущенням науковців, Планета X2 може рухатися дуже витягнутою еліптичною орбітою, перебуваючи на відстані в сотні разів більшій від Сонця, ніж Земля. Велика піввісь її орбіти, за розрахунками, може становити від 350 до 500 астрономічних одиниць. Одна астрономічна одиниця дорівнює середній відстані від Землі до Сонця.

Відео дня

Навіть у найближчій до Сонця точці орбіти PX2 перебувала б щонайменше за 200 астрономічних одиниць від нього – набагато далі, ніж Нептун.

Запропонована планета відрізняється від широко обговорюваної гіпотези про Дев'яту планету. Згідно з нею, за незвичайну орбітальну поведінку деяких об'єктів на околицях Сонячної системи може відповідати значно масивніше небесне тіло.

За Нептуном розташована велика область, відома як транснептунова. Вона містить численні крижані тіла, багато з яких належать до поясу Койпера. Цей пояс простягається приблизно від 38 до 50 астрономічних одиниць від Сонця.

Дослідження можливого існування нової планети очолив ад'юнкт-професор Університету Південного Квінсленду Патрик Софія Ликавка, який працює в японському Університеті Кіндай. Саме він і його команда дали гіпотетичному об'єкту назву "Планета X2".

Як невідома планета могла впливати на крижані тіла

Маса передбачуваної планети може в 1,5–2 рази перевищувати масу Землі, а відстань від Сонця – у сотні разів бути більшою, ніж у нашої планети.

Хоча PX2 поки залишається гіпотезою, дослідження пропонує новий спосіб вивчення віддалених околиць Сонячної системи. Перевірити припущення астрономам допоможуть спостереження обсерваторії імені Віри Рубін, яка проводить масштабне дослідження неба.

"Уявіть, що після десятиліть картографування Сонячної системи ми виявимо: увесь цей час від нас ховалася ще одна планета", – зазначив Ликавка.

За його словами, якщо таке небесне тіло справді існує, це може змінити уявлення про історію Сонячної системи та походження незвичайних орбіт найвіддаленіших об'єктів.

Астрономи вже виявили далекі небесні тіла, які рухаються дуже витягнутими та сильно нахиленими орбітами. Їхню поведінку складно пояснити лише гравітаційним впливом відомих планет.

Один із найцікавіших прикладів – Седна, віддалений крижаний об'єкт із надзвичайно витягнутою орбітою, яка виводить його далеко за межі планетної області.

Науковці припускають, що на рух таких тіл може впливати гравітація ще не відкритої планети. Це могло б пояснити, чому деякі з них рухаються настільки незвичайними траєкторіями.

Щоб перевірити цю можливість, дослідницька група провела комп'ютерне моделювання еволюції Сонячної системи протягом приблизно 4,5 мільярда років.

У симуляціях вивчали, як далека планета з різною масою та параметрами орбіти могла б впливати на рух крижаних тіл у зовнішній частині Сонячної системи.

Результати показали, що гравітація PX2 могла б виводити окремі об'єкти з-під впливу Нептуна, а інші – спрямовувати на несподівано нахилені або витягнуті орбіти.

Запропонована модель відтворює кілька незвичайних орбітальних закономірностей, які спостерігають у далеких транснептунових об'єктів. Водночас дослідники визнають, що між результатами моделювання та реальними астрономічними спостереженнями залишаються певні розбіжності.

Новини космосу

Нагадаємо, астрономи виявили за орбітою Плутона новий об’єкт, який може бути карликовою планетою діаметр якої, за попередніми оцінками, - від 600 до 1500 кілометрів. Відкриття зробили завдяки спостереженням нової обсерваторії Віри Рубін, яка розташована у Чилі - на вершині гори заввишки 2682 метри. Об’єкту присвоїли позначення ED138. Якщо подальші спостереження підтвердять відкриття, він приєднається до групи з п’яти карликових планет, визнаних Міжнародним астрономічним союзом.

Вас також можуть зацікавити новини: