Земля отримує дивний сигнал з космосу кожні 8 хвилин: хто його відправляє

Незвичайний радіосигнал, який повторюється приблизно кожні вісім хвилин і надходить із відстані понад 5000 світлових років, виникає в подвійній зоряній системі.

Астрономи розгадали загадку незвичайного радіосигналу, який повторюється приблизно кожні вісім хвилин і надходить із відстані понад 5000 світлових років від Землі. Дослідники встановили, що його найімовірнішим джерелом є подвійна зоряна система, до складу якої входять білий карлик і зоря, схожа на Сонце. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy.

Сигнал із позначенням GPM J071507−114153 астрономи вперше виявили наприкінці 2024 року за допомогою радіотелескопа Murchison Widefield Array в Австралії.

Його особливістю стала регулярність: радіоімпульси повторювалися приблизно кожні вісім хвилин. Через незвичайну тривалість інтервалів дослідники віднесли явище до категорії довгоперіодних перехідних сигналів.

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Спочатку походження випромінювання залишалося загадкою. Однак у новому дослідженні науковці з Університету Кертіна в Австралії дійшли висновку, що найімовірніше джерело сигналу – подвійна зоряна система, яка складається з білого карлика та зорі G-типу.

Білий карлик – це щільне ядро, яке залишається після завершення життя зорі. Другий об'єкт у системі за своїми характеристиками схожий на Сонце.

За словами астрономів, це перший випадок, коли їм вдалося виявити радіоімпульси від білого карлика, який обертається навколо зорі, подібної до Сонця.

Аналіз 100 годин спостережень допоміг розгадати загадку сигналу

Важливу роль у дослідженні відіграв аналіз 100 годин даних про GPM J071507−114153. Завдяки чіткості імпульсів науковці змогли встановити, що білий карлик обертається навколо зорі-компаньйона.

Це дозволило припустити, що джерело радіовипромінювання розташоване поблизу білого карлика або всередині нього.

"Це говорить нам про те, що пульсації надходять звідкись поблизу білого карлика або зсередини самого білого карлика", – пояснив астроном Сем Максвіні, який брав участь у дослідженні.

Додаткові спостереження за допомогою обсерваторії Кека підтвердили, що другий об'єкт системи справді є зорею G-типу.

Крім того, радіоімпульси білого карлика допомогли дослідникам виявити спалахи зореутворення на його зорі-компаньйоні, схожій на Сонце.

Чому сигнали, які повторюються кожні кілька хвилин, зацікавили вчених

Довгоперіодні перехідні явища – відносно нова категорія космічних сигналів. Уперше їх виявили ще у 2005 році, проте серйозно досліджувати такі об'єкти науковці почали лише у 2022 році.

Їхня головна особливість – незвично довгі проміжки між імпульсами. Для порівняння, пульсари, тобто нейтронні зорі, що швидко обертаються, випромінюють імпульси зі значно коротшими інтервалами.

Серед попередніх відкриттів були сигнали з періодами 18 і 21 хвилина. Саме такі незвичайні характеристики змусили астрономів шукати пояснення механізму їхнього виникнення.

Із 12 досліджених довгоперіодних перехідних явищ щонайменше чотири виявилися пов'язаними з подвійними системами, що складаються з білого карлика та червоного карлика. Однак раніше залишалося незрозумілим, який саме компонент таких систем відповідає за тривалі радіоімпульси.

Нові спостереження можуть допомогти знайти невидимі білі карлики

Дослідники вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти природу довгоперіодних перехідних явищ і механізми виникнення незвичайних радіосигналів.

"Дивно, що ми можемо використовувати радіохвилі для виявлення штормів на відстані понад 5000 світлових років від нас", – зазначила астрономка Наташа Херлі-Вокер з Університету Кертіна, співавторка дослідження.

Науковці наголошують, що подальше вивчення подібних сигналів може відкрити нові можливості для пошуку білих карликів, які залишаються непомітними для традиційних обсерваторій.

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