1 вересня у "червоній" зоні. Знайомство через Zoom та "домашка" на Viber

Вперше в історії країни школярі цілого міста – Чернівців – зустрічали свято Першого дзвоника онлайн. УНІАН дізнався, як малі чернівчани сумують за своїми однокласниками, сидячи вдома з планшетами, поспілкувався з батьками, яким доводиться відпрошуватись із роботи, щоб контролювати навчальний процес дітей, і з’ясував, як довго місто житиме в такому «підвішеному» стані.

Чернівцям уже не звикати бути першими в Україні. Навесні це місто перше в державі «зустрічало» коронавірус, першим зіткнулося із суттєвими обмеженнями прав людей через карантин. А нині, 1 вересня, Чернівці стали ще й першим і єдиним обласним центром, який, через потрапляння до «червоної» зони, розпочав новий навчальний рік у дистанційному режимі.

Маршрутки – відповідальність влади; школи й дитсадки – батьків та вчителів

Протягом останнього місяця літа батьки юних школярів у Чернівцях неодноразово ставили питання: яким буде новий навчальний рік та чи піде малеча до школи?

Через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації, наприкінці серпня в уряді вирішили віднести обласний центр Буковини до «червоної» карантинної зони, що фактично означало би повне припинення життєдіяльності Чернівців: закриті ресторани і кафе, повна заборона курсування громадського транспорту, навчання дітей та студентів у форматі онлайн. Але міська влада, торуючи свій шлях до нового скликання напередодні місцевих виборів, пішла на дещо популістське рішення, фактично скасувавши дію «червоної» зони в місті.

25 серпня, після численного пікету під ратушею, депутати проголосували за ухвалу, згідно з якою вже наступного ранку в Чернівцях запрацювали всі заклади торгівлі, харчування, а також громадський транспорт.Що ж стосується міських шкіл і дитсадків, то в мерії вирішили зняти із себе відповідальність за їх роботу – запропонували керівництву кожного з цих закладів спільно з батьківськими колективами самостійно вирішити, чи підуть діти на навчання з 1 вересня.

Проте, цілком очікувано, рішення міськради зазнало фіаско: після того, як співробітники патрульної поліції влаштували перевірку перевізникам і власникам ресторанів, у місті дуже швидко зачинилися ці заклади й припинили курсувати всі без виключення тролейбуси й маршрутки.

Зрештою, проблему відсутності громадського транспорту розв’язали до наступного ранку, відновивши так звані «спеціальні перевезення».

А от із відновленням роботи шкіл і дитсадків чиновникам і депутатам так легко «відбутися» не вдалося. За словами секретаря Чернівецької міськради Василя Продана, практично всі керівники закладів середньої освіти міста погодились на дистанційний режим навчання.

Святковий антураж у квартирі і неполадки зі звуком

«Повірте, нам дуже бракує вашого сміху та метушні в ліцейних коридорах. Бракує ваших «Чому? Коли? Де і як?», але сподіваємося, що це ненадовго», – такими словами починає перший урок для восьмикласників Чернівецького багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей Ольга Осовська.

Педагогиня привітала ліцеїстів із Днем знань за допомогою інтернет-додатку Zoom, провівши заняття на тему «Бути здоровим - бути успішним!».

Навчальний рік розпочато! 💫 📚Перший онлайн-урок для учнів 8 класу Багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей на тему «Бути здоровим - бути успішним!» 👩🏻‍🏫Учителька - заступниця директора з виховної роботи Ольга Петрівна Осовська Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Восьмирічна місцева жителька Соломійка Стадник сьогодні перейшла у третій клас. Дівчинка каже, що дуже скучила за своїми однокласниками, і протягом всього «карантинного» літа очікувала зустрічі з ними у школі, за партою. Однак вранці 1 вересня дитина змушена була сидіти вдома за планшетом, очікуючи на завдання від вчительки.

«Учора нас попередили, що навчання відбуватиметься за допомогою ресурсу Zoom, – розповідає батько Соломійки Володимир. – Ми закачали на планшет цей додаток, налаштували його. Оскільки ми з дружиною на роботах, а в мене більшгнучкий графік, то сьогодні з дитиною вдома залишився я. Проте, з якоїсь причини, Zoom-навчання сьогодні скасували».

Тож вчителям зі школярами довелося тимчасово перейти до іншого формату – за допомогою програми Viber: педагоги у груповому чаті надсилають діткам завдання та номери вправ, які необхідно виконати. Там же перевіряють виконані домашні завдання.

«Звісно, що дистанційне навчання – це складне нововведення, особливо для маленьких школярів. Дитина часто розгублена, і не завжди може зосередитись виключно на навчанні, як у школі, – каже мама дівчинки Олена Стадник. – Проте ми дуже сподіваємося, що ці карантинні обмеження скоро завершаться, і Соломійка дуже швидко перейде до звичного формату навчання у школі».

Шестирічний Андрійко Кухарський з Чернівців відзначив сьогодні у Zoom’і свій Перший дзвоник. Для того, щоб віртуальне навчання дитині не здавалося буденним, його мати Катерина удома створила антураж із надувними кульками та фліпчартом із написом «Перше вересня!».

«Перший урок в нас відбувся так: вчителька привіталась із дітками, попросивши всіх «першачків» вимкнути мікрофони. Далі були неполадки зі звуком, особливо, коли нам демонстрували святковий мультфільм. Вчителька намагалася увімкнути звук зі своїх колонок, а школярам доносилося досить нечітке, спаплюжене звучання. Проте згодом ми знайшли в інтернеті, як усунути цю проблему», – розповідає мати хлопчика.

Найбільший недолік дистанційного навчання, на думку Катерини Кухарської – це те, що першокласники не мають можливості познайомитись одне з одним наживо.

«Андрійко в Zoom’і уважно переглянув обличчя кожного зі своїх однокласників, спробував їх запам’ятати. Звісно, ніщо не замінить реального знайомства та спілкування. Сподіваюся, воно відбудеться дуже скоро», – додає Катерина.

Чи на довго ці обмеження?

Формат віртуального навчання на Буковині зараз запроваджений в обласному центрі та ще п’ятьох районах – Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському й Новоселицькому, де, за словами місцевих епідеміологів, загострена ситуація з поширенням коронавірусу не дає змогу дітям відвідувати шкільні класи.

Щоправда, у владі запевняють, що навчатися школярі у віртуальному режимі будуть недовго.

«Лише частина буковинських учнів, студентів, школярів сьогодні мала можливість з радісними посмішками й букетами квітів прямувати до своїх шкіл. Інша частина змушена мати цю радість дистанційно. Але я вас запевняю – це лише на невеличкий період часу», – заявив у сьогоднішньому відеозверненні голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

У Чернівецькій міськраді сподіваються, що відвідати свої школи учні зможуть, ймовірно, вже 15 вересня.

«Стаціонарне навчання призупинено до тих пір, поки Чернівці не вийдуть із «червоної» зони, – заявив на брифінгу в.о. міського голови Василь Продан. – Тобто, це 14 вересня. Я маю надію, що вже 15 вересня всі наші діти підуть і в садочки, і в школи».

Довідка УНІАН

Відучора, 31 серпня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування, яке було затверджене 27 серпня рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Розподіл проводиться в рамках адаптивного карантину, який діє в Україні з 1 серпня.

Зокрема, до «червоної» зони віднесено: міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Микола Кобилюк