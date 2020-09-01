Чернівці розпочали новий навчальний рік у дистанційному режимі / фото pixabay.com

1 вересня у "червоній" зоні. Знайомство через Zoom та "домашка" на Viber

Микола Кобилюк
17:11, 01 вересня 2020
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Вперше в історії країни школярі цілого міста – Чернівців – зустрічали свято Першого дзвоника онлайн. УНІАН дізнався, як малі чернівчани сумують за своїми однокласниками, сидячи вдома з планшетами, поспілкувався з батьками, яким доводиться відпрошуватись із роботи, щоб контролювати навчальний процес дітей, і з’ясував, як довго місто житиме в такому «підвішеному» стані.

Чернівцям уже не звикати бути першими в Україні. Навесні це місто перше в державі «зустрічало» коронавірус, першим зіткнулося із суттєвими обмеженнями прав людей через карантин. А нині, 1 вересня, Чернівці стали ще й першим і єдиним обласним центром, який, через потрапляння до «червоної» зони, розпочав новий навчальний рік у дистанційному режимі.

Маршрутки – відповідальність влади; школи й дитсадки – батьків та вчителів

Протягом останнього місяця літа батьки юних школярів у Чернівцях неодноразово ставили питання: яким буде новий навчальний рік та чи піде малеча до школи?

Через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації, наприкінці серпня в уряді вирішили віднести обласний центр Буковини до «червоної» карантинної зони, що фактично означало би повне припинення життєдіяльності Чернівців: закриті ресторани і кафе, повна заборона курсування громадського транспорту, навчання дітей та студентів у форматі онлайн. Але міська влада, торуючи свій шлях до нового скликання напередодні місцевих виборів, пішла на дещо популістське рішення, фактично скасувавши дію «червоної» зони в місті.

25 серпня, після численного пікету під ратушею, депутати проголосували за ухвалу, згідно з якою вже наступного ранку в Чернівцях запрацювали всі заклади торгівлі, харчування, а також громадський транспорт.Що ж стосується міських шкіл і дитсадків, то в мерії вирішили зняти із себе відповідальність за їх роботу – запропонували керівництву кожного з цих закладів спільно з батьківськими колективами самостійно вирішити, чи підуть діти на навчання з 1 вересня.

Проте, цілком очікувано, рішення міськради зазнало фіаско: після того, як співробітники патрульної поліції влаштували перевірку перевізникам і власникам ресторанів, у місті дуже швидко зачинилися ці заклади й припинили курсувати всі без виключення тролейбуси й маршрутки.

Зрештою, проблему відсутності громадського транспорту розв’язали до наступного ранку, відновивши так звані «спеціальні перевезення».

А от із відновленням роботи шкіл і дитсадків чиновникам і депутатам так легко «відбутися» не вдалося. За словами секретаря Чернівецької міськради Василя Продана, практично всі керівники закладів середньої освіти міста погодились на дистанційний режим навчання.

Восьмирічна місцева жителька Соломійка Стадник сьогодні перейшла у третій клас / фото УНІАН

Святковий антураж у квартирі і неполадки зі звуком

«Повірте, нам дуже бракує вашого сміху та метушні в ліцейних коридорах. Бракує ваших «Чому? Коли? Де і як?», але сподіваємося, що це ненадовго», – такими словами починає перший урок для восьмикласників Чернівецького багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей Ольга Осовська.

Педагогиня привітала ліцеїстів із Днем знань за допомогою інтернет-додатку Zoom, провівши заняття на тему «Бути здоровим - бути успішним!».

Навчальний рік розпочато! 💫 📚Перший онлайн-урок для учнів 8 класу Багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей на тему «Бути здоровим - бути успішним!» 👩🏻‍🏫Учителька - заступниця директора з виховної роботи Ольга Петрівна Осовська

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Восьмирічна місцева жителька Соломійка Стадник сьогодні перейшла у третій клас. Дівчинка каже, що дуже скучила за своїми однокласниками, і протягом всього «карантинного» літа очікувала зустрічі з ними у школі, за партою. Однак вранці 1 вересня дитина змушена була сидіти вдома за планшетом, очікуючи на завдання від вчительки.

«Учора нас попередили, що навчання відбуватиметься за допомогою ресурсу Zoom, – розповідає батько Соломійки Володимир. – Ми закачали на планшет цей додаток, налаштували його. Оскільки ми з дружиною на роботах, а в мене більшгнучкий графік, то сьогодні з дитиною вдома залишився я. Проте, з якоїсь причини, Zoom-навчання сьогодні скасували».

Соломійка не завжди може зосередитись виключно на навчанні / фото УНІАН

Тож вчителям зі школярами довелося тимчасово перейти до іншого формату – за допомогою програми Viber: педагоги у груповому чаті надсилають діткам завдання та номери вправ, які необхідно виконати. Там же перевіряють виконані домашні завдання.

«Звісно, що дистанційне навчання – це складне нововведення, особливо для маленьких школярів. Дитина часто розгублена, і не завжди може зосередитись виключно на навчанні, як у школі, – каже мама дівчинки Олена Стадник. – Проте ми дуже сподіваємося, що ці карантинні обмеження скоро завершаться, і Соломійка дуже швидко перейде до звичного формату навчання у школі».

Андрійко Кухарський відзначив сьогодні у Zoom’і свій Перший дзвоник / фото УНІАН

Шестирічний Андрійко Кухарський з Чернівців відзначив сьогодні у Zoom’і свій Перший дзвоник. Для того, щоб віртуальне навчання дитині не здавалося буденним, його мати Катерина удома створила антураж із надувними кульками та фліпчартом із написом «Перше вересня!».

«Перший урок в нас відбувся так: вчителька привіталась із дітками, попросивши всіх «першачків» вимкнути мікрофони. Далі були неполадки зі звуком, особливо, коли нам демонстрували святковий мультфільм. Вчителька намагалася увімкнути звук зі своїх колонок, а школярам доносилося досить нечітке, спаплюжене звучання. Проте згодом ми знайшли в інтернеті, як усунути цю проблему», – розповідає мати хлопчика.

Андрійко в Zoom’і уважно переглянув обличчя кожного зі своїх однокласників / фото УНІАН

Найбільший недолік дистанційного навчання, на думку Катерини Кухарської – це те, що першокласники не мають можливості познайомитись одне з одним наживо.

«Андрійко в Zoom’і уважно переглянув обличчя кожного зі своїх однокласників, спробував їх запам’ятати. Звісно, ніщо не замінить реального знайомства та спілкування. Сподіваюся, воно відбудеться дуже скоро», – додає Катерина.

Чи на довго ці обмеження?

Формат віртуального навчання на Буковині зараз запроваджений в обласному центрі та ще п’ятьох районах – Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському й Новоселицькому, де, за словами місцевих епідеміологів, загострена ситуація з поширенням коронавірусу не дає змогу дітям відвідувати шкільні класи.

Щоправда, у владі запевняють, що навчатися школярі у віртуальному режимі будуть недовго.

«Лише частина буковинських учнів, студентів, школярів сьогодні мала можливість з радісними посмішками й букетами квітів прямувати до своїх шкіл. Інша частина змушена мати цю радість дистанційно. Але я вас запевняю – це лише на невеличкий період часу», – заявив у сьогоднішньому відеозверненні голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

У Чернівецькій міськраді сподіваються, що відвідати свої школи учні зможуть, ймовірно, вже 15 вересня.

«Стаціонарне навчання призупинено до тих пір, поки Чернівці не вийдуть із «червоної» зони, – заявив на брифінгу в.о. міського голови Василь Продан. – Тобто, це 14 вересня. Я маю надію, що вже 15 вересня всі наші діти підуть і в садочки, і в школи».

Довідка УНІАН

Відучора, 31 серпня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування, яке було затверджене 27 серпня рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Розподіл проводиться в рамках адаптивного карантину, який діє в Україні з 1 серпня.

Зокрема, до «червоної» зони віднесено: міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Микола Кобилюк

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Теги: #перше вересня#день знань#Новини Чернівців
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