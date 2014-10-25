У Нікополі повалили один із трьох пам'ятників Леніну

Інформацію про це "Радіо Свобода" підтвердили в міському управлінні міліції.

За даними міліції, скульптура розкололась на частини.

Як поінформували Радіо Свобода у відділі громадських зв’язків, із заявою щодо знесення пам’ятника до правоохоронців звернулось керівництво міської житлово-технічної інспекції.

«Звернення зареєстроване, ведеться слідство», – сказали у відділі.

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Крім того, в міліції поінформували, що в Нікополі наразі залишилось два пам’ятники Леніну – один із них активісти пофарбували в синьо-жовті кольори, інший пошкодили невідомі.

Цього тижня невідомі знесли пам’ятники Леніну вже в кількох населених пунктах Дніпропетровщини – трьох селах та місті Кривому Розі.

А в Харкові 28 вересня після мітингу був знесений найбільший в Україні пам’ятник Леніну, який стояв на площі Свободи.