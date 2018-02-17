Український співак представить Білорусь на Євробаченні-2018

Раніше білоруські учасники відбору вимагали дискваліфікувати Микиту Алексєєва.

Український співак Микита Алексєєв (Alekseev) представить Білорусь на міжнародному музичному конкурсі «Євробачення-2018».

Увечері 16 лютого в Мінську відбувся фінал національного відбіркового туру конкурсу, пише Радіо Свобода.

Читайте такожПереможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал вперше заспівав після пересадки серця (відео)З дев’яти претендентів шляхом голосування телеглядачів і професійного журі переможцем став український співак Alekseev.

Пісня «Forever» набрала максимальну кількість балів за підсумками рішення журі і голосування глядачів.

Микита Алексєєв розповідає, що його підтримали білоруські учасники «Євробачення» минулих років – Олена Ланська, група Naviband і Дмитро Колдун, з якими він познайомився на першому етапі національного відбору 11 січня.

Раніше білоруські учасники відбору вимагали дискваліфікувати Микиту Алексєєва, кажучи, що його пісня порушує правила конкурсу, оскільки пісня була представлена задовго до відбору. У команді співака такі звинувачення відкинули.

Відео: Евровидение Беларусь

Нагадаємо, раніше український виконавець Alekseev пояснив, чому зняв заявку з українського нацвідбору на Євробачення-2018 і вирішив виступити за Білорусь.