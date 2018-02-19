Суд у справі резонансної ДТП у Харкові із шістьма жертвами перенесли

Відповідне рішення ухвалив суддя Київського райсуду Харкова Віктор Попрас невдовзі після початку першого засідання у справі про резонансну аварію.

У Харкові суд оголосив перерву до 27 лютого у засіданні у справі про дорожньо-транспортну пригоду із шістьма загиблими, що сталася на вулиці Сумській.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 19 лютого, ухвалив суддя Київського райсуду Харкова Віктор Попрас невдовзі після початку першого засідання у справі про резонансну аварію.

Читайте такожУ справі про резонансну ДТП із шістьма загиблими в Харкові з'явилася нова постраждала - ЗМІСуд задовольнив клопотання сторони однієї з потерпілих Анни Комар про організацію із нею відеоконференції для участі в судовому засіданні. З огляду на необхідність проведення організаційних заходів, у судовому засіданні оголошена перерва до 12:00 вівторка, 27 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» під управлінням 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі.