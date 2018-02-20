Скандал з вкраденими фото вінничанки для конкурсу краси в РФ набирає обертів: що батькам радять юристи (відео)

Зараз в РФ проходить кастинг на дитячий конкурс міні-міс. Для афіші використали портрет дівчини, яка жодної згоди на це не давала.

Скандал через красу набирає обертів у Вінниці. Росіяни вкрали фото красивої жительки Вінниці "Міні-міс світу" Дар'ї Журбенко.

Зараз в РФ проходить кастинг на дитячий конкурс міні-міс і для афіші там використовували портрет дівчини, яка жодної згоди на це не давала.

Першою використання фото відомої українки в Росії помітила організатор вінницького конкурсу краси Лілія Поліщук. Це її обурило. "Ми жодних документів не підписували", - заявляє мама дівчинки.

Батьки впевнені, що росіяни усвідомлювали, що крадуть фотографію, тому вдалися до фотошопу. Журбенко писали організаторам конкурсу, ті переадресовували їх до модельного агентства. За вказаним номером - автовідповідач, ніхто так і не передзвонив.

Юристи радять батькам дівчинки судитися із організаторами конкурсу краси.