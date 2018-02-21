Автори "Кіборгів" повідомили про викрадення стрічки піратами

Команда творців стрічки зробила заяву про незаконне розповсюдження піратської копії фільму на офіційній сторінці в Facebook.

Український фільм "Кіборги", режисера якого ввели в оману з передвиборчим роликом Порошенко, незаконно з'явився на теренах Інтернету.

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Команда творців стрічки зробила заяву про незаконне розповсюдження піратської копії фільму на офіційній сторінці в Facebook.

"В День пам'яті Героїв Небесної Сотні ми змушені говорити не про них, а про піратів. Команда фільму "Кіборги" офіційно заявляє, що всі версії, які зараз поширюють в інтернеті є незаконною піратською копією фільму", - повідомляють творці.

Варто відзначити, що всі кошти, зібрані за показ фільму в кінотеатрах, спрямовуються на підтримку українців на передовій.

"Ми вважаємо неприпустимим ніяке нелегальне копіювання та розповсюдження інтелектуальної власності навіть з патріотичною метою. Кошти, які ми зібрали за показ фільму підуть на сплату податків, щоб підтримати наших хлопців на передовій, а також у Фонд "Повертайся живим" на підтримку сімей загиблих кіборгів", - йдеться в повідомленні.