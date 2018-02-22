Зрозумілі слова та образи: журналісти з’ясували секрет мегапопулярності Винника і Федишин (відео)

Співочий бізнес Федишин і Винника нині добре окуповується, бо артисти багато гастролюють – у рік кожен дає більше ста концертів.

Прості до неможливості пісні Олега Винника та Ірини Федишин стали до неймовірності популярними серед українців.

Як йдеться у вечірньому сюжеті ТСН, співаки виявилися лідерами за кількістю гастролей, а їхні відео збирають мільйони переглядів в інтернеті.

Продюсер Володимир Бебешко на запису з концерта Винника дивиться не на артиста, а на публіку в залі – жінки шаленіють, плачуть, радіють, танцюють. "Дивіться, що з нею робиться. Красивий блонд з хрестом на груді – і вони мріють: а може, він на мені жениться? Я був один раз на концерті Олега Винника. Він казав: "ти мусиш послухати і побачити, що ми натворили". Я подивився – це було щось! Ці жінки, вони були щасливі, ніби еліксир кохання в них вкололи", - зізнався Бебешко.

Неймовірного успіху Винник і Федишин досягли попри те, що донедавна їх кліпи не крутили по телевізору. "Всі канали музичні зараз в такій грі, що дивіться те, що ми вам показуємо. Я думаю, що люди, які на Майдані бунтують, хочуть нашої музики, такої українки, як Федишин", - пояснює феномен Ірина Білик.

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Журналісти зазначають, що ці двоє з’явилися непомітно – поки всеукраїнські телеканали та глянцеві видання захоплювались давно відомими зірками, Винник і Федишин їздили містечками. Зі своїми шанувальницями вони розмовляли простими та зрозумілими словами. "Чоловік – не мільйонер. Батько – не магнат, як багато-хто пише, що він спонсорує. Я з концертів спускалася, годувала малого і знову йшла на сцену", - розповіла сама Федишин.

Артисти починали з маленьких афіш і самі вкладали в себе кошти. "Я сам їх розклеював", - каже чоловік співачки. Її батько возив усіх на машині – звичайнісінькому "Ланосі". Пісні як Ірина, так і Олег пишуть самі. Винник розповів, як з’явився його мегахіт "Невіста". "По набережній їхав, було диво – я побачив пар сорок. І хотів вигукнути: здрастуй, невісто! І так народилася ідея – о, це ж пісня", - зізнався співак.

Але могло статися й так, що мільйони фанаток не дізналися би про своїх нинішніх кумирів. Наприклад, Виннику продюсери нав’язували зовсім інші мелодії, і не факт, що ті пісні принесли би таку шалену славу. "Я починав з Олегом Винником, ми навіть записали красиві пісні. От, Хуліо Іглесіас іспаньйоле. Зовсім інша музика, більш європейська, не кричить, не верещить. Але Олег вибрав струю "кіно-Ніно-доміно", - визнав Бебешко.

Феноменальну популярність обох естрадних геніїв намагаються розгадати тепер психологи та зірки шоу-бізнесу. Фахівці вважають, що Винник використав зрозумілі та потрібні цільовій аудиторії образи, запропонував слухачам емоції, котрі ті хотіли отримати. Складові успіху, за словами психологів, такі: слова та мелодії інтуїтивно знайомі, не потребують концентрації та розумової напруги, просто запам’ятовуються, а самі виконавці мають гарний вигляд. Винник в свої 44 приховує кохання й уособлює надію, що омріяний принц українських жінок таки існує, а Федишин в свої 31 – ідеал гарної дружини. "У неї навіть у сексуальному вбранні немає пошлості. І це приваблює родини. Не соромно", - вважає один із психологів.

Вгадують артисти не тільки психологічні особливості своїх шанувальників, а й те, за чим вони сумують. Ірина не приховує, що один із її хітів – це копія пісні з 1980-х, зроблена з дозволу колись відомої групи "Фрістайл". Виходить, за 30 років смаки українців зовсім не змінилися? Фахівці пояснюють це людською потребою час від часу відключитися, не бути модним, крутим і сучасним, а просто відпочити душею. Одяг артистів теж близький глядачу, і справа зовсім не в моді. Розстібнута сорочка і хрест на грудях Винника уособлюють ідеал героя-коханця, а короткі сукні Федишин, які блищать і мерехтять, немов елемент королівської розкоші. Стилісти пояснюють, що далека від простих українців мода Вікторії Бекхем ніколи не замінить доступної "розкоші" гардеробу Федишин, бо подібний одяг із камінням і пір’ям можна знайти на ринку.

Співочий бізнес Федишин і Винника нині добре окуповується, бо артисти багато гастролюють – у рік кожен дає більше ста концертів. Себе вони рекламують вже на білбордах ледь не по всій країні. Винник заробляє понад мільйон доларів за рік, а Федишин не менше 300 тисяч. Мегапопулярність обох визнають і музичні профі. "Врешті Ротару скоро 70, хтось має її замінити. Зараз їхній час. Милі пісні, які не дратують. Дуже багато зіграло те, що російські артисти перестали до нас їздити і звільнилося поле. Музика Олега Винника нетрадиційна, десь нагадує Стаса Міхайлова, російський шансон, і Вадима Козаченка "больно мнє больно", - розмірковує Бебешко.

А от як довго втримаються Федишин і Винник на зірковому олімпі шоу-бізу, ніхто не прогнозує, бо народна любов – справа непередбачувана, резюмується в сюжеті.