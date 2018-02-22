Євробачення-2018: учасники нацвідбору випустили кліп, натхненний Параджановим (відео)

Наш кліп - це подяка великому майстру за внесок в українську культуру та її розвиток, зазначили музиканти з гурту Kazka.

Український гурт Kazka презентував кліп на пісню "Дива". Відео опублікували на каналі КАZКА в YouTube.

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"Це історія про те, що чудеса трапляються з кожним, варто в них вірити. Найбільшим уособленням чудес в українській культурі була різдвяна зірка і вертеп, який інтерпретовано в кліпі поруч статичних мізансцен-метафор, наповнених світлом, вірою і дивом", – йдеться в описі кліпу.

Натхненням для створення відео стало творчість режисера Сергія Параджанова. "У цьому році виповнюється 50 років одному з найпоетичніших творів Сергія Параджанова – "Колір граната". Наш кліп – це подяка великому майстру за внесок в українську культуру та її розвиток", – прокоментувала прем'єру група.