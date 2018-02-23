На пляжі Барбадоса папараці заскочили Кличка-молодшого та його кохану Панеттьєрі у купальнику й без макіяжу (відео)

Попри чутки про розставання, знаменитості разом провели відпустку.

Папараці заскочили Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі на відпочинку на пляжі і цим самим спростували чутки про кризу у стосунках.

Кохана Володимира Хайден продемонструвала фігуру у купальнику. Парочку заскочили папараці на пляжі Барбадоса, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Фото із 28-річною американською акторкою та 41-річним українським боксером опублікувало видання DailyMail.

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Нагадаємо, нещодавно німецькі ЗМІ заявили про кризу у стосунках Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі. Інформація у пресі з’явилася після того, як стало відомо, що американка відсвяткувала свій 28-ий день народження без нього.

Але Володимир спростував ці чутки, заявив, що вони багато часу проводять разом.

Як відомо, вони заручилися ще в 2013-му році, а в 2014-му стали батьками первістка. Одружуватися ж офіційно Пенетьєрі й Кличко не квапляться, мовляв, спільне дитя вже й так об'єднало їх міцніше за будь-який шлюб.