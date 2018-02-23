Любителька Росії Лобода привітала чоловіків з "23 лютого" (фото)

13:05, 23 лютого 2018
Суспільство
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Лобода привітала чоловіків з 23 лютого"/ скріншот

Скандальна українська співачка Світлана Лобода (LOBODA), яка регулярно виступає в Росії, привітала чоловіків з 23 лютого, Днем захисника Вітчизни, який в Україні не відзначається.

"Зі святом, дорогі чоловіки", - написала Лобода під своєю фотографією з донькою Євою в Instagram.

зі святом, дорогі чоловіки

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Зазначимо, що в Україні святкують День захисника 14 жовтня. Ця дата замінила радянський День захисника Вітчизни, який відзначали 23 лютого.

Як повідомляв УНІАН, росіян у 2017 році привітали з "23 лютого" білбордом з українськими військовими.

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Теги: #з 23 лютого#Лобода привітала з 23 лютого