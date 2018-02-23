Любителька Росії Лобода привітала чоловіків з "23 лютого" (фото)
13:05, 23 лютого 2018Суспільство
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Світлана Лобода відзначає свято, яке в Україні скасували в 2014 році.
Лобода привітала чоловіків з 23 лютого"/ скріншот
Скандальна українська співачка Світлана Лобода (LOBODA), яка регулярно виступає в Росії, привітала чоловіків з 23 лютого, Днем захисника Вітчизни, який в Україні не відзначається.
"Зі святом, дорогі чоловіки", - написала Лобода під своєю фотографією з донькою Євою в Instagram.
Зазначимо, що в Україні святкують День захисника 14 жовтня. Ця дата замінила радянський День захисника Вітчизни, який відзначали 23 лютого.
Як повідомляв УНІАН, росіян у 2017 році привітали з "23 лютого" білбордом з українськими військовими.
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