Любителька Росії Лобода привітала чоловіків з "23 лютого" (фото)

Світлана Лобода відзначає свято, яке в Україні скасували в 2014 році.

Скандальна українська співачка Світлана Лобода (LOBODA), яка регулярно виступає в Росії, привітала чоловіків з 23 лютого, Днем захисника Вітчизни, який в Україні не відзначається.

"Зі святом, дорогі чоловіки", - написала Лобода під своєю фотографією з донькою Євою в Instagram.

зі святом, дорогі чоловіки Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 23 Лют 2018 р. о 1:11 PST

Зазначимо, що в Україні святкують День захисника 14 жовтня. Ця дата замінила радянський День захисника Вітчизни, який відзначали 23 лютого.

Як повідомляв УНІАН, росіян у 2017 році привітали з "23 лютого" білбордом з українськими військовими.