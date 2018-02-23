"Лялечка" Даша Астаф'єва порадувала шанувальників пікантним знімком (фото)

Відповідний знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Відома українська співачка, колишня солістка групи "Nikita" і секс-символ Даша Астаф'єва вразила шанувальників відвертим фото в мереживній білизні. Читайте такожДаша Астаф'єва в образі сексуальної блондинки розповіла, що для неї "найголовніше" (відео) Відповідний знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram. На фото Астаф'єва в чорному напівпрозорому нижньому білизна прикриває очі пером. "Pure poison for you (Чистий отрута для вас)", - написала вона. Шанувальники писали під фото "50 відтінків Даші", а саму співачку назвали "лялечкою". Pure poison for you ❤️♠️❤️ By @purepoison.boutique A post shared by Дарія Астаф'єва (@da_astafieva) on Feb 22, 2018 at 9:44am PST

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