Білик сподівається, що вже незабаром виступить у Донецьку

19:51, 23 лютого 2018
Суспільство
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Білик виявила бажання виступити в Донецьку / Concert.UA

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Під час виступу у прифронтових містах, зокрема в Краматорську, вона висловила надію, що вже зовсім скоро всі глядачі зможуть побачити її в Донецьку, повідомляє "Главред".

«Дуже скоро ви всі будете на моїх концертах в Донецьку», - пообіцяла артистка у фіналі свого чергового концерту в рамках великого туру.

Це вона сказала після того, як на сцену їй виніс букет боєць АТО.

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Теги: #ірина Білик