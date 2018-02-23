Білик сподівається, що вже незабаром виступить у Донецьку

Під час виступу у прифронтових містах, зокрема в Краматорську, вона висловила надію, що вже зовсім скоро всі глядачі зможуть побачити її в Донецьку.

Народна артистка України Ірина Білик під час свого всеукраїнського туру «Без гриму. Найкраще. Про Кохання» зробила обнадійливу заяву.

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Під час виступу у прифронтових містах, зокрема в Краматорську, вона висловила надію, що вже зовсім скоро всі глядачі зможуть побачити її в Донецьку, повідомляє "Главред".

«Дуже скоро ви всі будете на моїх концертах в Донецьку», - пообіцяла артистка у фіналі свого чергового концерту в рамках великого туру.

Це вона сказала після того, як на сцену їй виніс букет боєць АТО.