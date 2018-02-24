Україна сьогодні обере свого конкурсанта на Євробачення-2018: учасники фіналу та їхні пісні (відео)
Вже цієї суботи, 24 лютого, о 19.00 шість учасників Нацвідбору будуть боротися за право представляти Україну на "Євробаченні-2018" у столиці Португалії Лісабоні.
З 18 виконавців Нацвідбору залишилося тільки 6:переможці першого півфіналу Laud, The Erised, Vilna, та переможці другого півфіналу Melovin, Tayanna і Kadnay.
За результатами жеребкування, яку провели після оголошення результатів, порядок виступу учасників у фіналі виглядає таким чином:
1.Kadnay. Дует з соліста Діми Кадная та музиканта Філа Коляденко. В 2017 році брав участь у Нацвідборі, але хлопці не потрапили у фінал. Цього разу вони взяли реванш і битися за перше місце з піснею "Beat of the universe" ("Удар Всесвіту").
2. Tayanna. На торішньому Нацвідборі Тетяна Решетняк поступилася групи O. Torvald, і посіла друге місце. Цього разу співачка знову пройшла в фінал, і виступатиме з піснею "Леля".
3. The Erised. Вокалістка цієї англомовної групи Соня Сухорукова була учасницею "Фабрики зірок" і фіналісткою "Голосу країни-3". За право поїхати до Португаліїбудуть боротися з піснею "Heroes" ("Герої").
4. Laud. Під цим псевдонімом виступає учасник вокального проекту "Голос країни-6" Влад Каращук, який у фіналі Нацвідбору представить трек "Waiting".
5. Vilna. Під цим псевдонімом - учасниця "Х-фактора-5" Іра Василенко. Представляти країну на "Євробаченні" дівчина збирається з піснею "Forest Song" ("Лісова пісня").
6. Melovin. Костя Бочаров, який в 2017 році посів третє місце у фіналі, в цього року повернувся з більш сильною піснею і шоу. У фіналі Нацвідбору виступить з піснею "Under The Ladder" ("Під сходами") - про поразки, які в результаті все одно ведуть до перемог та успіху.
Вибирати переможця нацвідбору на Євробачення-2018 у фіналі будуть члени журі Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а також глядачі шляхом голосування (за допомогою SMS-повідомлень або через додаток Телепортал).
Нагадаємо, Національний відбір України на Євробачення-2018 проходив з двома півфіналами. У кожному з півфіналів виступало по дев'ять конкурсантів. Ім'я артиста, який поїде на Євробачення-2018 від України, визначиться 24 лютого у фіналі.