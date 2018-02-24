Україна сьогодні обере свого конкурсанта на Євробачення-2018: учасники фіналу та їхні пісні (відео)

Вже сьогодні стане відомо, хто з фіналістів нацвідбору отримає право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Вже цієї суботи, 24 лютого, о 19.00 шість учасників Нацвідбору будуть боротися за право представляти Україну на "Євробаченні-2018" у столиці Португалії Лісабоні.

З 18 виконавців Нацвідбору залишилося тільки 6:переможці першого півфіналу Laud, The Erised, Vilna, та переможці другого півфіналу Melovin, Tayanna і Kadnay.

За результатами жеребкування, яку провели після оголошення результатів, порядок виступу учасників у фіналі виглядає таким чином:

1.Kadnay. Дует з соліста Діми Кадная та музиканта Філа Коляденко. В 2017 році брав участь у Нацвідборі, але хлопці не потрапили у фінал. Цього разу вони взяли реванш і битися за перше місце з піснею "Beat of the universe" ("Удар Всесвіту").

2. Tayanna. На торішньому Нацвідборі Тетяна Решетняк поступилася групи O. Torvald, і посіла друге місце. Цього разу співачка знову пройшла в фінал, і виступатиме з піснею "Леля".

3. The Erised. Вокалістка цієї англомовної групи Соня Сухорукова була учасницею "Фабрики зірок" і фіналісткою "Голосу країни-3". За право поїхати до Португаліїбудуть боротися з піснею "Heroes" ("Герої").

4. Laud. Під цим псевдонімом виступає учасник вокального проекту "Голос країни-6" Влад Каращук, який у фіналі Нацвідбору представить трек "Waiting".

5. Vilna. Під цим псевдонімом - учасниця "Х-фактора-5" Іра Василенко. Представляти країну на "Євробаченні" дівчина збирається з піснею "Forest Song" ("Лісова пісня").