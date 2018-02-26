Співачка, яка втекла до Росії, заявила, що "відкрила двері" маленьким талантам в Україні

Гросу також похвалилася російської нагородою. Співачці в цій номінації були IVAN, LILIT і Дмитро Нестеров. Після нагородження Гросу опублікувала фото в сторіз Instagram.

Українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала кілька років тому будувати кар'єру в Росії, похвалилася премією від російського глянцевого журналу Melon Rich.

Гросу перемогла в номінації "Відкриття року". Перемогу їй принесла пісня "Хочу я баса". Суперниками Гросу в цій номінації були IVAN, LILIT і Дмитро Нестеров. Після нагородження Гросу опублікувала фото в сторіз Instagram.

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До речі, вона також дала інтерв'ю журналу, в якому похвалилася своїм минулим. "Я починала співати в 1998 році, а в той час на естраді практично не було професійно співаючих дітей. Талановиті діти, безумовно, були завжди, але у справжній шоу-бізнес вони не вривалися, тому можна сказати, що саме я відкрила ці "двері" в Україні", - зазначила Гросу.

Нагадаємо, що пісня "Я хочу баса" раніше обурила шанувальників Гросу, вони заявили, що "бджілка" вже не та", порівнюючи творчість співачки в дитинстві і зараз.