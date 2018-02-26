"Від Адміністрації президента вибачень не надходило": Приходько має намір судитися через скандальне відео

Команда співачки зажадала від творців фінального продукту видалити кадри з участю Приходько. Однак цього не було зроблено.

Співачка Приходько стверджує, що з'явилися в пресі коментарі з боку Міністра культури Євгена Нищука не відповідають дійсності.

Команда співачки зажадала від творців фінального продукту видалити кадри з участю Приходько. Однак цього не було зроблено, пише Styler.

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На даний момент команда співачки готується до суду, де будуть представлені різні аудіоматеріали і розмови на тему скандального відеоролика.

"Мій адвокат займається розсилкою судових позовів. Якщо протягом 5 днів ніхто не відповість на адвокатський запит, будуть розвиватися події далі. Вже в понеділок-вівторок у нас на руках повинні бути перші відповіді... Є конкретні порушення прав громадянина України. Тому ми все одно будемо йти в суд, так як є закони і порядки, яким необхідно слідувати", - розповідає про поточну ситуацію Анастасія Приходько.

"Що стосується Адміністрації президента, то від них мені також не надходило вибачень. Дуже прикро, що ось таке недбале ставлення і навіть пофігістичне – всім просто все одно. Мені, як людині, це абсолютно не подобається; не подобається, що порушуються закони. Люди повинні відповідати...", - заявила співачка.