І вашим і нашим: любителька Росії Лобода похвалилася престижною українською премією

Альбом Світлани Лободи H2LO отримав статус «Кращий альбом року» на премії YUNA.

Учора відбулася церемонія нагородження музичної премії YUNA «Найкращі в музиці». Альбом української співачки Світлани Лободи, яка вже давно творчо імігрувала в Росію, H2LO отримав статус «Кращий альбом року».

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Своїм досягненням співачка, яка неодноразово виступала в Кремлі, похвалилася в Instagram.

"Щиро вдячні Yuna і безпосередньо Паші Шилько за статуетку. Моїм авторам за прекрасні пісні!!! Вадима Лисиці та Михайлу Кошовому за відмінний звук!! Йдемо далі, - підписала фото Лобода.

Зазначимо, що співачка, яка отримує музичні нагороди в Україні нещодавно привітала чоловіків з 23 лютого, день захисника Вітчизни, який святкується в Росії, а ось в Україні давно не відзначається.