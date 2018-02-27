Дорогі апартаменти і зйомки біля озера Синевір: ЗМІ з'ясували подробиці перебування Жана Рено в Україні (відео)

Актор вже дав зрозуміти, що це буде останній фільм в його професійній кар'єрі,

Жан Рено зараз перебуває в українських Карпатах, де бере участь у створенні українсько-французького трилера "Останній крок". Зірка вже дав зрозуміти, що це буде останній фільм у його професійній кар’єрі, йдеться в сюжеті ТСН.

Журналісти з’ясували деякі подробиці перебування актора в Україні. Так, Жана Рено можна перестріти в колибі на Закарпатті, однак француз категорично відмовляється фотографуватися – натомість залюбки дає автографи. Поряд із актором постійно перебуває охоронець, який часто перекриває собою ракурс для фото чи відеозйомки. Офіціанти в ресторанах розповідають, що Рено за три дні вже скуштував місцеві бануш і деруни, а згодом на обід замовив італійські спагеті. Попри заборону, час до часу сам француз робить винятки щодо фотографування – і в соцмережах уже з’явилися світлини з іменитим гостем.

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Актор поселився в одному з найкращих готелів біля озера Синевир – на час зйомок кіношники забронювали його повністю. Рено живе в найдорожчих апартаментах, котрі коштують 2,5 тисячі гривень за добу. В цьому окремому котеджі, який називається "Ляля", на відміну від інших інтер’єр не гуцульський, а традиційний європейський. На березі озера вже споруджено декорації для стрічки, а територію навколо огородили червоними стрічками, аби ніхто не вийшов на кригу, яка вкрила озеро, та не зіпсував своїми слідами незайманий сніг.

У кіно найбільше озеро Карпат стає канадським. За сценарієм, на ньому розгортаються основні події “Останнього кроку”. Герой Жана Рено – кіллер Генрі, котрий переховується у будиночку, але раптом з’являється дівчина, яка травмувалася, катаючись на мотосанях. Її життя висить на волосині, а кіллер, який усе своє життя вбивав, вперше рятує. Зйомки на Синевирі триватимуть до 10 березня, а потім продовжаться у Києві. Прем’єра фільму запланована на 2019 рік.