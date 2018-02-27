Такого ще не бачили: Melovin розповів, як збирається "запалити" Євробачення-2018

За його словами, на "Євробаченні" буде "гаряче", ніж у фіналі Національного відбору.

Молодий співак MELOVIN (Костя Бочаров), який буде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018", зізнався, що вже почав готувати яскравий номер.

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Про це повідомляє ТСН. "Ми вже придумували номер. Я нічого не розповім. Можу сказати тільки, що буде жарко. Ось вам натяк", - сказав MELOVIN.

За його словами, номер на "Євробаченні" буде "гарячим", ніж у фіналі Національного відбору. У виступі на відборі артист грав на роялі, що стоїть на гарячих підмостках. Ось як це виглядало:

"Все буде горіти. І навіть я. Жартую. Все буде дуже добре. Я люблю шоу, я люблю хороший перформанс. Мені було приємно, коли я читав коментарі в соцмережі. Мені писали люди з Європи. Їм дуже сподобався перформанс. Вони сказали, що такого вогню ще не бачили", - зізнався виконавець.