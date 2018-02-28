Голлівудський актор прогулявся Києвом і розповів в мережі про активіста Євромайдану (фото)

Ману сфотографувався поруч з муралом, який присвячений загиблому активісту Євромайдану Сергію Нігояну.

Зірка кінокартини "Хоббіт" Ману Беннетт приїхав в Україну. Артист відвідав Київ, в якому робить фотографії і викладає їх на свою сторінку в Instagram.

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Артист не лише постить знімки засніженій столиці, але і пояснює, що на них зображено. Наприклад, Ману сфотографувався поруч з муралом, присвяченим загиблому активісту Євромайдана Сергію Нигояну. "Мурал присвячений активісту, вбитому в 2014-му під час революції. Його звали Сергій Нігоян, перша жертва", - підписав фото актор.

"Мені подобається цей білборд на центральній площі міста", - підписав він інше фото. "Київ вночі", - підписав він фото біля Пасажу.

"У Києві сьогодні -15 градусів, але з вітром відчувається, як всі -25. Мої вуха горять", - підписав Ману знімок.

Нагадаємо, що у фільмі "Хоббіт" Ману зіграв ватажка орків по імені Азог.